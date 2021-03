Zlatan vuelve con la Selección de Suecia

Zlatan Ibrahimovic decidió volver a la selección de Suecia a sus 39 años para disputar sus primeros partidos con los colores nacionales desde la Eurocopa de 2016.

"El retorno del Dios", escribió el carismático delantero del Milan en Twitter tras ser convocado el martes por Suecia para los partidos de las eliminatorias mundialistas contra Georgia el 25 de marzo y frente a Kosovo, tres días después. También jugaría en el amistoso ante Estonia el 31 de marzo.

La publicación de Ibrahimovic incluye una foto suya con la camiseta del equipo nacional.

Ibrahimovic se erigió como el goleador histórico del seleccionado sueco al anotar 62 tantos en 112 partidos entre 2001-16.

En noviembre, en una ceremonia en la que proclamado como el futbolista del año en Suecia por 12da vez en su carrera, Ibrahimovic le dijo el seleccionado sueco Janne Andersson que le seducía la idea de volver al combinado nacional. Después de conversar en otras ocasiones, Andersson decidió convocar al jugador más famoso del país.

De momento, Ibrahimovic regresa a la escena internacional hasta la Eurocopa que se disputará en junio y julio de este año. Resta por ver si buscará mantenerse activo hasta el Mundial de Qatar 2022, cuando tendrá 41 años.

"El equipo que tengo ahora mismo es el producto de un proyecto de cuatro años y medios, y él es una nueva persona en esto", dijo Andersson. "Es uno de los jugadores que se presentarán por primera vez la próxima semana".

"Y, desde luego, tendrá que adaptarse a nuestra manera de trabajo, a nuestro juego. Lo hecho previamente, ha cambiado de club en múltiples ocasiones ... No me parece que sea un problema", agregó.

Sin su jugador más descollante, Suecia alcanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2018 en Rusia — su mejor resultado en el torneo desde 1994.

El equipo de Andersson se caracteriza por su oficio y cohesión, sin depender de una estrella individual. En el pasado, el juego de Suecia giraba exclusivamente en Ibrahimovic. Andersson minimizó los temores de que el ego de Ibrahimovic pueda perjudicar al equipo.

"No me preocupo por ello", dijo. "Es algo que, por supuesto, lo he hablado con Zlatan. Él es la persona que es y debe seguir siéndolo, de una manera".

"Aparte de lo que es capaz de contribuir en la cancha, tiene una experiencia increíble y puede aportarle a los demás jugadores en el equipo", añadió.

Andersson no pudo evitar reírse de la típica fanfarronería de Ibrahimovic al comunicar su regreso a la selección en las redes sociales. "Es el estilo de Zlatan para hacer sus anuncios", dijo. "Así es Zlatan".

Suecia quedó en un grupo de la Eurocopa conformado por España, Polonia y Eslovaquia.

Si juega la próxima semana por las eliminatorias mundialistas, podría convertirse en el futbolista de mayor edad en la historia de la selección sueca.

Ibrahimovic ha brillado en sus ciclos con Manchester United, el Galaxy de Los Ángeles y el Milan desde que se retiró de la selección sueca tras la Euro 2016. Ha firmado 16 goles en 21 partidos con el Milan esta temporada, aunque se ha perdido los últimos cuatro últimos compromisos del conjunto rossonero por una lesión en el muslo derecho.

"Antes que nada es un excelente futbolista, el mejor que hemos tenido en Suecia", declaró Andersson. "Y es, desde luego, muy divertido que quiera volver".

