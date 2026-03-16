Las llantas son una parte esencial para la seguridad de cualquier auto, pues son el único elemento que entra en contacto directo con el pavimento, además, están expuestas a diferentes condiciones climáticas, baches o topes, por lo que es común que se dañen prematuramente, especialmente en lugares como la Ciudad de México.

Por ello, identificar las diferentes señales de desgaste en las llantas es fundamental para mantener la seguridad al volante, asimismo, previenes gastos innecesarios. En Autopistas te contamos cómo saber si ya debes cambiar tus neumáticos.



¿Cómo saber si mis llantas ya no son seguras?

Mantener tus llantas en buen estado es uno de los aspectos más importes que debes considerar antes de emprender cualquier tipo de viaje, pues puede marcar la diferencia entre un accidente o un camino sin complicaciones. A continuación, te dejamos 4 señales de que debes cambiar tus llantas.

Profundidad del dibujo de la banda de rodamiento

De acuerdo con el fabricante de autos Ford, el dibujo de un neumático influye directamente en su capacidad de adherencia al asfalto, por ello, una llanta con un relieve muy pronunciado brindará mayor adherencia en condiciones adversas.

Es muy importante que este el dibujo de la banda de rodamiento se encuentre en buenas condiciones, ya que, si pierde su profundidad y llega más allá del límite legal en México, que es de 1.6 mm, el auto no frenará correctamente y podría poner en riesgo tu seguridad.

La aseguradora Zurich explica que, una forma de medir el nivel del dibujo es insertar una moneda en una ranura de la llanta; si puedes ver la cara completa, significa que es momento de cambiar tus neumáticos.



Grietas y daños en la llanta

Al ser un elemento que entra en contacto directo con el camino, es común que las llantas puedan dañarse, por ello, es importante realizar inspecciones de manera frecuente. Checa si tus neumáticos tienen grietas o deformaciones, estas pueden ser provocadas por los cambios de temperatura.

De igual forma, si una parte de la llanta está más gastada que otra puede deberse a una mala alineación, suspensión o incluso una presión incorrecta que puede aumentar el riesgo de que se revienten.



Edad de las llantas

El paso del tiempo también afecta a las llantas, pues inevitablemente el caucho con el que están hechas se degrada, por ello, los expertos recomiendan no utilizar llantas con más de 5 o 6 años de antigüedad. Para saber la fecha de fabricación de tus neumáticos debes seguir los siguientes pasos.

· Ubica el código DOT a un costado de tu llanta.

· Una vez localizado, debes leer los últimos 4 dígitos.

· Los primeros 2 indican la semana y los últimos 2 el año.

· Por ejemplo: 2324, semana 23 del año 2024.

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Sensaciones al conducir

De acuerdo con la aseguradora Zurich, el desgaste de las llantas puede afectar la estabilidad, la tracción y la maniobrabilidad de los autos, por ello, es importante que tengas cuidado si notas estás señales: vibraciones al conducir a cierta velocidad, ruidos anormales que provienen de las ruedas, menor adherencia al dar vueltas o frenar, especialmente en superficies mojadas.



¿Qué recomendaciones puedo seguir para el cuidado de mis llantas?

El fabricante de autos Ford compartió en su blog oficial una serie de recomendaciones para el cuidado de las llantas, con el objetivo de que las personas puedan adoptar estos hábitos y generen mayor conciencia acerca del mantenimiento vehicular.

· Circula siempre con los neumáticos a la presión indicada para tu vehículo. Puedes encontrar las recomendaciones en el costado de la puerta del conductor.

· Revisa la caducidad de los neumáticos.

· Realiza rotaciones de llantas frecuentemente, de esta manera el desgaste será más uniforme.

· Revisa el desgaste de los neumáticos constantemente y en diferentes puntos de la banda de rodadura.

Recuerda que debes realizar chequeos periódicos del estado general de tu auto, para que puedas viajar de forma segura y tranquila, asimismo, compara la calidad y prestigio de las diferentes marcas de llantas para evitar gastos innecesarios.