Mueren dos jóvenes en accidente de motocicleta

Dos jóvenes sin vida y un menor más lesionado, fue el saldo de un lamentable accidente de motocicleta registrado en la avenida Bella Vista, en la colonia Las Adas, en donde los afectados derraparon y chocaron contra varios árboles con el saldo ya referido.

El accidente tuvo lugar cerca de las once de la mañana de este domingo, cuando los dos jovencitos y el menor de edad se desplazaban a bordo de una motocicleta por la avenida Bella Vista.

Fue al llegar a la calle de Manzanillo, en donde el conductor perdió el control el volante a la izquierda y de esta forma la moto se proyectó al pavimento derrapando por varios metros, para así chocar contra varios árboles y finalmente contra la parte posterior de una camioneta Nissan color blanco que estaba estacionada.

En el percance, los ocupantes de la motocicleta también cayeron al puso ocasionándose fuertes lesiones y al lugar acudieron los paramédicos, quienes les prestaron atención percatándose que dos jovencitos ya habían perdido la vida mientras que el otro, al parecer un menor de nueve años de edad, resultó con fuertes lesiones y fue llevado a un hospital a recibir atención médica.

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Un cuerpo quedó sobre el camellón junto a un poste de alumbrado, en tanto que el otro acabó sobre la superficie de rodamiento.

Una versión extraoficial indicaba que los jóvenes eran perseguidos por policías en motocicleta, por lo que iban huyendo a alta velocidad cuando sobrevino el lamentable accidente.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al lugar como primeros respondientes aseguraron la zona y posteriormente arribó personal de la Vicefiscalía Científica para realizar el levantamiento de los cuerpos de los jóvenes, que fueron enviados al Semele en donde sería entregados a los familiares.

La motocicleta fue trasladada a una pensión y el Ministerio Público inició las diligencias sobre el caso, que enulta a las familias de los infortunados jovencitos.