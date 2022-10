Agencias de autos reportan mayor inventario: AMDA

A-AA+

Tras dos años con escasez de vehículos en las agencias por la falta mundial de semiconductores, los distribuidores de autos perciben mejoría en la disponibilidad de modelos, dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Explicó que a partir de junio se comenzó a tener un mayor inventario, aunque sigue la deficiencia en comparación con los niveles previos a la pandemia.

"Sí hay una tendencia de recuperación lenta, que ya se ve, en la venta de vehículos", aseguró.

Durante el Foro Automotor AMDA 2022, el representante de los distribuidores detalló que a principios de año se registraban entregas de vehículos en un periodo de tres meses, pero ahora ese tiempo se redujo a 40 días, lo que ha permitido que aumenten las ventas.

AMDA tenía proyectado comercializar 1.1 millones de vehículos este año, pero ante una mayor disponibilidad de inventario, la estimación aumentó a 1.5 millones de unidades.

Rosales destacó que para detonar la venta de autos nuevos es necesario que la economía crezca y se incrementen los indicadores de bienestar de la población.

"Que cada vez haya mayor capacidad de incorporar los mínimos elementos de bienestar y de niveles de consumo más elevados para un número mayor de familias en México", afirmó.

"Fortalecer el empleo y el desarrollo democrático. Defender las instituciones de las últimas décadas, porque sin crecimiento económico y sin distribución de la riqueza no crecerá el mercado automotor, pero sin democracia tampoco podemos aspirar a un crecimiento expansivo y sostenido de la economía".

Respecto a la regularización de autos chocolate, el presidente de AMDA destacó la necesidad de fortalecer el estado de derecho en el país, ya que "el contrabando automotriz no abona al desarrollo de un sector que es pilar de la economía nacional".

"Los beneficiarios de esa regularización son las mafias del crimen organizado, por eso no podemos dejar de levantar la voz mientras esto siga ocurriendo", apuntó Rosales.

Tecnología, clave. Los avances tecnológicos como la inteligencia artificial deben ser aprovechados para predecir la demanda de autos por la industria automotriz, dijo por su cuenta Carlos Zarlenga, presidente y CEO de Stellantis México.

En el mismo evento, comentó que el activo más importante de los fabricantes es la red de distribuidores, pero bien capitalizada, sana y con mentalidad de crecer. Por lo tanto, tiene que evolucionar y no desaparecer.

"Lo que va a ocurrir es una evolución diferente, que es la digitalización. Vamos a digitalizar el proceso de ventas: haces clic, buscas el auto que quieres, comparas y pagas. De hecho, pasó durante la pandemia y lo hicimos bastante rápido", expuso.

"Pero lo difícil es identificar la demanda. Identificar con inteligencia artificial, para saber quién quiere un vehículo, dónde y cómo hacérselo llegar".

El directivo destacó que ante un mercado que vende 1.2 millones de vehículos al año, es muy importante entender la demanda para no perder millones de dólares en formas ineficientes de identificar la demanda.