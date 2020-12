Alertan a dueños de híbridos de BMW por posibles fallas en batería

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los propietarios de 199 autos híbridos BMW modelos 2020 y 2021 que fueron adquiridos en México, por posibles fallas en las celdas de la batería de alto voltaje.

Indicó que la empresa automotriz alemana está efectuando la revisión de ese número de unidades.

Dio a conocer que las marcas de los vehículos posiblemente afectados son las siguientes: 73 vehículos X3 xDrive30e (Híbrido/Automático); 69 marca X5 xDrive45e (Híbrido/Automático); 50 de las marcas 330e (Híbrido/Automático) y 330e Sport Line Plus (Híbrido/Automático); y 7, 530e Sport Line (Híbrido/Automático).

BMW precisó que se han identificado efectos en las celdas de la batería de alto voltaje.

En casos muy aislados, las impurezas en el proceso de producción de las celdas no se pudieran evitar completamente, lo cual sería la causa de dichos efectos y cualquier cuerpo extraño o partícula que pueda haber entrado puede provocar un fallo de funcionamiento en una batería de alto voltaje completamente cargada, agregó.

Si se presentara esta situación, en casos aislados, estas impurezas pueden causar un cortocircuito dentro de las celdas de la batería de alto voltaje y, en el peor de los casos, este cortocircuito puede provocar un evento térmico.

Por tal motivo, tanto Profeco como la automotriz señalaron que se deberá programar el vehículo afectado al nivel de integración más alto, es decir, se actualizará el software de las computadoras del vehículo afectado, lo cual no representa un costo para el consumidor.

El llamado a revisión inició a partir del 17 de noviembre de 2020 y tendrá una vigencia indefinida.

BMW de México y su Red de Distribuidores Autorizados de vehículos BMW, darán a conocer la información necesaria a sus clientes del llamado a revisión, que comprende los pasos que el consumidor deberá seguir para su ejecución y aclaración de las dudas correspondientes.

Asimismo, la firma alemana indicó que se cuenta con una liga ("Campañas Técnicas) dentro de la página de internet de BMW (www.bmw.com.mx) en la que se puede consultar si a un vehículo en particular le aplica algún Llamado a Revisión con sólo ingresar el Número de Identificación Vehicular.

Por su parte, Profeco indicó que seguirá la ALERTA al cumplimiento de esta empresa y pone a su disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y el número 800 468 8722, para atender quejas y brindar asesoría.