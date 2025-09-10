Audi irrumpe con el Concept C, un biplaza eléctrico que adelanta su futuro

Audi presentó el Concept C, un deportivo totalmente eléctrico que anticipa la nueva filosofía de diseño de la marca. Con un enfoque en la simplicidad radical, el prototipo marca un parteaguas en la identidad visual de los cuatro aros y abre camino hacia la próxima era de la movilidad premium.

El modelo se distingue por un minimalismo atlético, con líneas limpias que transmiten tensión y solidez. Su frontal incorpora un marco vertical inspirado en el Auto Union Type C de 1936 y en el Audi A6 de tercera generación, un guiño histórico que se convierte en punto de partida del nuevo lenguaje estructural.

Entre sus innovaciones, destaca la batería en posición central, que alarga el habitáculo y refuerza el carácter deportivo. Además, por primera vez en un roadster de la firma se suma un techo rígido retráctil eléctrico, compuesto por dos piezas que mantienen la estética monolítica sin renunciar a la conducción a cielo abierto.

En materia de diseño lumínico, el Concept C estrena una firma con cuatro elementos horizontales en faros delanteros y traseros, recurso que se volverá característico en los próximos lanzamientos. Su carrocería en color Titanium refuerza la estética técnica, elegante y ligera.

El interior apuesta por un entorno sofisticado y centrado en el conductor, con materiales naturales, aluminio anodizado y una paleta inspirada en el titanio. Un volante con controles hápticos y una pantalla de 10.4 pulgadas resumen la experiencia digital sin sacrificar los controles físicos, sello distintivo de la marca.

Audi Concept C, visión del futuro

Bajo la consigna de que la tecnología debe emocionar sin invadir, Audi plantea en este prototipo un equilibrio entre claridad, inteligencia y precisión mecánica.

El Concept C inaugura un nuevo lenguaje estético basado en cuatro pilares: claridad, tecnología, inteligencia y emoción. Con este adelanto, la firma alemana proyecta el rumbo de su próximo capítulo: un diseño que combina minimalismo, innovación y experiencias de conducción premium.