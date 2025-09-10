logo pulso
FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Funcionaria del IMSS llama "macro fauna carismática" a niños

Después de sus dichos ofreció una disculpa a los menores con discapacidad y cáncer

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 09:40 a.m.
A
En una carta, la titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Marcela Velázquez Bolio, pidió disculpas por llamar "macro fauna carismática" a los niños con discapacidad y cáncer.
Refirió que sus expresiones no corresponden a un entorno profesional y "es lamentable y no debe usarse como analogía para referirse a ninguna persona; y agregó que los fragmentos de audio fueron editados" con el propósito de sacar de contexto el contenido de la misma.
"En ese sentido, ofrezco una disculpa si mis palabras lastimaron a cualquiera de los grupos en situación de vulnerabilidad a los que atendemos, en particular a las niñas y niños con discapacidad y cáncer que siempre han sido prioritarios", expresó la funcionaria del IMSS.
En su carta de aclaración, Velázquez Bolio explicó que la grabación se realizó el pasado 25 de junio, en una reunión de trabajo con las tres coordinaciones y las 13 jefaturas de división de la Unidad de Derechos Humanos.
"Se oye culerísimo, pero hay macro fauna carismática, o sea el Teletón es el ejemplo más sonado, o sea, son niñas y niños con discapacidad, con cáncer, lo que la gente considera que si se vale que se protejan los derechos, los que sí, y personas que dicen no pues no, luego eres fauna carismática", se escucha en el audio filtrado de ese día.
El titular de la Unidad de Derechos Humanos afirmó que su objetivo era sensibilizar a su equipo "de la necesidad de fortalecer las acciones hacia las poblaciones LGBT+ que tienden a sufrir mayor estigma y discriminación".
"En el audio difundido se reconocen retos y tareas que tenemos en el IMSS respecto a la atención médica de dichos grupos. El propósito central de la reunión era, justamente, instruir al equipo a redoblar esfuerzos", escribió.

