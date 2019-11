Aumentan a 250 mil los pedidos preliminares del Cybertruck de Tesla

Elon Musk señaló en Twitter que Tesla ya ha recibido 250.000 pedidos iniciales de compra de la camioneta "pickup" Cybertruck que el fabricante de vehículos eléctricos de la gama alta presentó el pasado jueves en Los Ángeles y que no se producirá hasta 2021.



En un tuit en su cuenta, Musk anotó simplemente "250k" como continuación de otro mensaje que colocó en Twitter hace dos días en el que señalaba que la cifra de pedidos iniciales ya había alcanzado 200.000 unidades.



Tesla está cobrando 100 dólares por cada pedido preliminar del Cybertruck, una camioneta con aspecto futurístico que empezará a ser producida en 2021 y tendrá un precio base de 39.900 dólares para la versión con un motor en el eje trasero.



La versión con dos motores y tracción a las cuatro ruedas tendrá un precio inicial de 49.900 dólares mientras que la más cara, con tres motores eléctricos, costará 69.900 dólares. Además, Tesla puede añadir la función de conducción automática, aunque el vehículo todavía necesitará la "supervisión activa del conductor", por 7.000 dólares.



El sábado, Musk afirmó que los pedidos sumaban 146.000, de los que el 42 % eran de la versión con dos motores eléctricos, un 41 % con tres y el restante 17 % con un único motor.



Aunque la función de conducción automática no está realmente disponible, Tesla señala en su página web que los clientes que paguen ahora los 7.000 dólares garantizan ese precio en el futuro, cuando la conducción autónoma sea una realidad y el sistema sea más caro.



Los 100 dólares requeridos para pedir un Cybertruck son reembolsables y Tesla no los considera como un depósito de cara al precio final del vehículo sino como un barómetro del interés del mercado por el vehículo.



Mientras tanto, cada vez parece más improbable que el Cybertruck de Tesla se enfrente a la reina de las camionetas "pickup" en Estados Unidos, la Ford F-150 en un cara a cara tal y como habían sugerido responsables de los dos fabricantes de automóviles.



La idea surgió cuando Musk colgó hace dos días un vídeo del Cybertruck remolcando cuesta arriba una F-150 que intentaba zafarse del empuje de la camioneta de Tesla.



El vídeo, que pretendía demostrar la capacidad del Cybertruck en comparación con el de la camioneta que durante los últimos 40 años ha dominado de forma consecutiva el mercado automovilístico de Estados Unidos, provocó la reacción de Sundeep Madra, presidente de Ford X, la incubadora de Ford para crear nuevos modelos de empresas de transporte.



Madra contestó en Twitter al vídeo de Musk con un "Elon Musk, envía un Cybertruck y te haremos la prueba en igualdad de condiciones" a lo que el fundador de Tesla replicó a su vez aceptando el desafío.



Pero Ford ha dejado claro en las últimas horas que el "desafío" de Madra no es realmente algo que se plantee la compañía y que el comentario de su directivo era informal.