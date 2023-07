Automotrices se unen para construir red de carga para vehículos eléctricos

Siete compañías automotrices anunciaron el miércoles que unirán fuerzas para construir una red de cargadores para vehículos eléctricos en Norteamérica que hará competencia a la de Tesla y que casi duplicaría la cantidad de tales estaciones en Estados Unidos y Canadá.

General Motors, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes y Stellantis anunciaron la multimillonaria inversión para construir estaciones de carga "de alta potencia" con 30.000 enchufes en centros urbanos y rutas de viajes frecuentes.

La iniciativa busca estimular el uso de vehículos eléctricos y disipar temores de que no habrá cargadores para viajes de larga distancia.

Las compañías no divulgaron la cifra exacta de estaciones ni los montos exactos de la iniciativa. Si bien dijeron que la primera estación estará lista antes del verano del año entrante, no revelaron cuánto tiempo calculan que les tardará construir todo el sistema.

En un comunicado conjunto, las empresas indicaron que desean construir "la red de punta" para cargadores de alta potencia en Norteamérica.

"Las partes han acordado no divulgar las cifras exactas de inversión en este momento, pero las siete empresas automotrices fundadoras tienen la intención de trabajar como iguales para asegurar el éxito del emprendimiento conjunto", expresaron las compañías en un comunicado por escrito en respuesta a preguntas de The Associated Press. "Como se podrán imaginar una red de cargadoras eléctricas de alta potencia a esta escala requiere una inversión multimillonaria".

Hay actualmente poco menos de 8.700 estaciones de carga de corriente directa en Estados Unidos y Canadá con casi 36.000 enchufes, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. La red de Tesla tiene ahora 2.050 estaciones y más de 22.000 enchufes, según la agencia.

Los cargadores rápidos pueden surtir una batería al 80% de su capacidad en entre 20 minutos y una hora, lo que los hace óptimos para rutas de viaje y algunos casos comparables a las gasolineras. Funcionan mucho más rápido que los cargadores "Nivel 2" de 240 vatios que tardan horas en potenciar una batería a plenitud.

La nueva red previsiblemente tendrá entre 10 y 20 enchufes por cada estación, por lo cual habría un mínimo de 1.500 estaciones y un máximo de 3.000.