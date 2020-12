Autos Tesla incluyen "La Cucaracha" en el claxon

Tesla es una marca que ha ganado popularidad por algunas irreverencias en sus autos como sonidos de flatulencias al interior, videojuegos integrados en el sistema de infoentretenimiento o un "party mode" para la Tesla Model X.

Esta semana, añadieron una función aún más interesante gracias a su actualización navideña. Se trata de una aplicación llamada Boombox, que permite cambiar el sonido del claxon del auto por una selecta lista que la marca cargó en el sistema.

Entre los sonidos que se pueden escoger encontramos "La Cucaracha", así como el sonido de un claxon viejo, el remate de batería típico de los chistes, flatulencias, aplausos y demás. Por si fuera poco, el sistema permite que el usuario cargue hasta 5 sonidos propios gracias mediante el puerto USB del auto.

No obstante, esta función solamente está disponible cuando el auto se encuentra estacionado, así que no podrás ir por la calle tocando el claxon al ritmo de "La Cucaracha" en los semáforos.

Tesla tomó esta decisión por temas de seguridad vial a pesar de que aún no existe una ley que obligue a los fabricantes de automóviles a usar un claxon predeterminado en sus vehículos de producción.

La actualización 2020.48.25 llegó el 25 de diciembre a los modelos más recientes de la marca, principalmente los Model 3 y Model Y. En este mismo paquete se retocaron temas como la interfaz del sistema de infoentretenimiento y prepararon algunos sistemas para el futuro esquema de manejo completamente autónomo.

Entre otras cosas, puedes elegir que tu Tesla se despliegue como un trineo en el mapa y añadieron un par de juegos más al sistema de infoentretenimiento como el clásico "Solitario" de las computadoras.