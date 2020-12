Bicicletas creadas por fabricantes de autos de lujo

Las fabricantes de autos llevan su creatividad al transporte de dos ruedas, y nos impactan los diseños que crean, toda vez que logran que sus bicicletas, a pesar de ser muy distintas a un auto, luzcan el sello de la automotriz que les dio vida.

Son varias las marcas de automóviles que han lanzado al mercado sus propias bicis: Ford, Mini, y Volkswagen están entre ellas. Y las fabricantes de autos de lujo no se han quedado atrás. Te mostramos algunos diseños que te harán preguntarte cuál de estas bicicletas te gustaría más tener.

Los fabricantes de autos Maserati ofrecen una bicicleta que puede ir a la medida y gusto de cada cliente. Se trata de la Bicicleta en Montante for Maserati 8CTF, la cual está totalmente soldada a mano, y es enviada desde Europa a cualquier parte del mundo.

La Montante, cromada y pintada completamente, toma el color original del Maserati 8CTF de 1940, por lo que en el cuadro y en el asiento de la pieza predomina principalmente el color rojo.

Asimismo, en el cuadro de la bici luce en grande la leyenda Montante por Maserati, en color plata, mientras al frente de la bicicleta luce el logo cromado de Maserati.

Las llantas son de color negro con beige a los lados, mientras la cadena es roja como el cuadro de la pieza.

El bastidor y los brazos curvos de esta bicicleta son de acero, mientras el freno es de disco con pinza de accionamiento mecánico.

"Se caracteriza por la curvatura especial en el tubo de la silla y por los tirantes posteriores verticales para aumentar la comodidad y sensibilidad a su uso", describe Maserati en su sitio de internet.

Con un valor de 5,049 dólares, equivalente a unos 101,390 pesos, la pieza tarda 2 meses en ser entregada tras la recepción de orden de pago.

Por su lado, en su catálogo 2020, la fabricante de autos de lujo BMW, muestra 2 bicicletas muy ligeras hechas de aluminio.

La BMW Cruise es una bicicleta desarrollada por la automotriz en conjunto con Designworks. Tiene un cuadro inspirado en la tendencia fixie, cambio de 7 velocidades, y frenos de disco hidráulicos.

El color de la bici es gris claro o azul eléctrico, y lleva el logotipo de BMW en sus colores tradicionales. Los puños son deportivos para mayor agarre.

Las llantas de 28 pulgadas, el manubrio y el asiento son de color negro, mientras toda la pieza tiene un peso de solo 13 kilos. El precio de este modelo es de 24,900 pesos.

El otro modelo para ciclismo en el catálogo de BMW es la BMW M, la cual, a diferencia de la Cruise, es una bici que luce detalles más deportivos.

Se trata de una bicicleta que la automotriz también diseñó en conjunto con DesignWorks, inspirada en la tendencia 6xie.

La BMW M tiene 11 velocidades, una rodada de 28 pulgadas, y un peso de 12.5 kilos. Los frenos en este modelo son de disco hidráulicos.

El sillín de este modelo es deportivo, y por supuesto también luce el logo BMW. Su precio es de 34,899 pesos.

Ferrari también ofrece una opción para conquistar los caminos sobre dos ruedas. Se trata de la SF01, una bicicleta inspirada en el estilo italiano, ya que fue creada entre la fabricante de bicicletas italiana Bianchi, y la reina del automovilismo Ferrari.

Bianchi es la fabricante de bicicletas más antigua del mundo, y su amplia experiencia en transporte de dos ruedas para montaña y pavimento, le permitieron dar vida a un diseño exclusivo para la italiana Ferrari.

La Bianchi for Scuderia Ferrari tiene un cuadro color amarillo elaborado con tecnología Countervail Vibration Cancelling, que le permite eliminar hasta 80% de las vibraciones, buscado ofrecer al ciclista potencia y control.

Las llantas, el manubrio y el asiento de esta pieza son de color negro, y por supuesto el frente de la bicicleta luce un escudo de Ferrari. El precio con el que esta bici salió a la venta en el 2017 fue de aproximadamente 363 mil pesos.