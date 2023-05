Buttigieg dice que Tesla no debe llamar Autopilot a su sistema de conducción porque no es autónomo

Tesla no debería llamar Autopilot a su sistema de conducción semiautónoma porque sus automóviles no pueden conducirse solos, declaró el máximo responsable del transporte en Estados Unidos.

El secretario del Transporte, Pete Buttigieg, dijo estar preocupado por la forma en que Tesla comercializa el sistema, que está siendo investigado por su departamento en relación con accidentes que han causado al menos 14 muertes.

"No creo que algo deba llamarse, por ejemplo, Autopilot (piloto automático), cuando la letra pequeña dice que uno debe tener las manos en el volante y los ojos en la carretera en todo momento", afirmó Buttigieg en una entrevista con The Associated Press.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés, una agencia que forma parte del departamento dirigido por Buttigieg) ha enviado investigadores para que analicen más de 30 choques desde 2016 en los que se sospecha que los conductores de autos Tesla estaban conduciendo con el sistema Autopilot o su más sofisticado sistema de conducción autónoma completa Full Self-Driving al arrollar peatones o chocar con motociclistas, semirremolques y vehículos de emergencia parados.

Las investigaciones forman parte de una pesquisa más amplia realizada por la NHTSA sobre múltiples instancias de vehículos Tesla que utilizaban su sistema Autopilot cuando chocaron contra vehículos de emergencia estacionados mientras estaban atendiendo otros incidentes viales. La NHTSA se ha vuelto más enérgica en la búsqueda de problemas de seguridad con autos Tesla en el último año, al anunciar múltiples retiros del mercado e investigaciones.

Tesla, con sede en Austin, Texas, no respondió de momento los mensajes dejados el jueves por la AP en busca de comentarios.

La empresa asegura que su sistema Autopilot puede mantener un automóvil en su carril y a distancia de los vehículos que se encuentren frente a él, mientras que su sistema completo Full Self-Driving puede asumir la mayoría de las tareas de conducción. Sin embargo, en ambos casos, Tesla les dice a los propietarios que deben estar listos para intervenir en todo momento.

Buttigieg dijo que el Departamento de Transporte hará que Tesla o a cualquier otra compañía cumplan los estándares de seguridad federales. "Lo veo como algo en lo que es muy importante ser muy objetivo. Y cada vez que una empresa haga algo mal o que un vehículo necesite ser retirado del mercado o que un diseño no sea seguro, estaremos allí".