Inversiones de electromovilidad en pausa por elecciones en EE. UU.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos mantienen las inversiones de las empresas de electromovilidad como Tesla y BYD en pausa, sin que eso signifique que estén canceladas, afirmó el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Durante la reunión anual con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, el mandatario estatal, dijo que, la pausa de la construcción de la planta automotriz no significa que el proyecto este cancelado.

"El tema de Tesla como muchas inversiones han tomado pausa, no es cancelación, están esperando la elección en Estados Unidos que ya es en 15 días", explicó durante su participación en la inauguración de la Reunión Anual de Industriales que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Añadió que, así como Tesla está BYD y muchas empresas que quieren tener certeza y consideró que es obvio que como van a invertir millones quieren saber de qué manera van a manejar el tema de aranceles.

En dicho evento, el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, explicó que las inversiones que puede recibir México están al 80% del potencial, pero pudieran ser mayores.

Sin embargo, consideró que a pesar de que el candidato Donald Trump dijo que se llevará de regreso inversiones a Estados Unidos una vez que gane, hacerlo no será fácil porque la mano de obra es más barata en México y hay más disponibilidad que en el mercado estadounidense.

"No hay suficiente mano de obra para llevar a cabo lo que se requiere (en Estados Unidos). Entonces, por más que quisiera, un gobierno federal atraer mayores cantidades de industriales es muy complicado porque no existe esa mano de obra, no, y la mano de obra mexicana sí es más productiva que la estadounidense y evidentemente menos costosa", explicó.

"No tiene mucho sentido el que industrias pesadas se fueran a regresar a Estados Unidos, pero sí existe la posibilidad de que se vayan a otros países", consideró.

Sobre las reformas que impulsaron cambios en el país como la del Poder Judicial, entre otras más dijo: "Se abre una gran incógnita con la reforma judicial, porque a las empresas americanas pues lo que van a buscar es qué cortes (judiciales) llevarán los casos que tienen que ver con empresas americanas...porque ¿qué empresario americano quisiera que una corte mexicana estuviera decidiendo el camino de sus asuntos?", añadió.

Al respecto, el presidente de la Concamin, Alejandro Malagón, aseguró que las inversiones siguen llegando a México, como se vio en 2023 que se recibieron más de 36 mil millones de dólares al año; o de los más de 28 mil millones en el primer semestre del 2024.

Sin embargo, "sí hay que hacer algo, lo que les he comentado, tenemos que trabajar en la certeza jurídica", del país, porque en la medida que haya certidumbre habrá más inversiones".

