China reclama a México por aranceles a autos

El gobierno de China expresó inconformidad por el aumento de aranceles aplicado por México a vehículos y autopartes, al considerar que estas medidas afectan de manera directa a su industria automotriz y elevan los costos de exportación.

De acuerdo con autoridades comerciales del país asiático, el impacto económico de estas disposiciones podría alcanzar hasta 9 mil millones de dólares, al reducir la competitividad de los productos chinos en el mercado mexicano.

Desde enero de 2026, México incrementó los aranceles a la importación de vehículos ligeros hasta en 50%, además de aplicar nuevos rangos de entre 10% y 50% a diversas autopartes, como motores, sistemas de transmisión, frenos y componentes eléctricos.

China señaló que estas medidas alcanzan a una parte significativa de sus exportaciones hacia México, uno de sus principales destinos comerciales en el sector automotriz.

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El ajuste arancelario forma parte de una política más amplia que abarca distintos productos industriales, con el objetivo de regular el ingreso de mercancías y proteger la industria nacional.