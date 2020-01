Cómo evolucionarán los autos eléctricos en 10 años

Por increíble que parezca, los autos a base de electricidad llegaron mucho antes que los motores de cuatro tiempos. El año es incierto, pero entre 1832 y 1834 un hombre llamado Robert Anderson inventó el primer auto eléctrico al motivar una carreta con un muy pequeño generador alimentado por un par de baterías de muy poca capacidad. Con fines de comercialización, este tipo de movilidad tuvo destello fugaz a principios del siglo XX, para después ser opacado completamente por los motores de gasolina. Sin embargo, no fue hasta hace apenas 10 años, a principios del 2010, cuando se cambió drásticamente la manera en la que el consumidor veía a la movilidad eléctrica. No es difícil ver el porqué, en un principio eran solo experimentos con poca autonomía, mal desempeño y diseño muy cuestionable.

Para darnos una idea, no hace falta retroceder tanto en el tiempo. En el 2009, Mitsubishi lanzó en mercado al i-MiEV, un auto eléctrico con apenas 100 kilómetros de autonomía y un precio que rondaba los 30,000 dólares. Poco más de 11 años después la historia es completamente diferente, pues tenemos autos eléctricos con precios no tan separados de esta cifra, con 4 veces más autonomía por cada carga. El pionero de la movilidad eléctrica en masa sin lugar a dudas fue el Nissan Leaf, que llegó en el 2011 y gozó de relativa popularidad ya que en su primer año se comercializaron 9,674 unidades solo en Estados Unidos, número que ya había sido triplicado para 2014. Sin embargo, el auto que creemos cambió por completo la manera en la que veíamos a los vehículos eléctricos fue el Tesla Model S, que llegó para demostrar que los EVs pueden ser veloces, estilizados y prácticos. En su lanzamiento contaba con un alcance de 426 km por cada carga, cuatro veces más que el Mitsubishi i-MiEV.

Al Tesla Model S solo le toma 2.8 segundos llegar de 0 a 100 km/hora, y si esto no era lo suficientemente sorprendente la cantidad de tecnología a bordo marcó un antes y un después que, casi una década después, empieza a ser replicada en otras marcas. ¿Qué nos espera para esta década? Claro, Tesla ya no es la única marca que se dedica a fabricar automóviles a base de baterías de esta manera. Hoy en día hay firmas de todo tamaño que miran hacia un futuro eléctrico. Desde Rivian, una marca joven especializada en autos eléctricos, hasta Volkswagen, la armadora más grande del mundo que ahora tiene la idea firme de cambiar hacia la electricidad. Sin embargo la mayoría de las marcas no han optado por este camino por voluntad propia, sino más bien es una estrategia de reducción de emisiones que les permitirá seguir operando por muchos más años en lugares como Europa, continente en el que se tienen estrictas leyes en contra de la contaminación. Si tomamos el caso de BMW, una de las marcas mejores colocadas en el viejo continente, hoy en día ofrecen 12 modelos electrificados en total, pero tienen la firme meta de que, para el 2021, un cuarto de sus ventas sean gracias a autos con algún tipo de electricidad.

Para el final de la nueva década, los alemanes quieren que un 50 por ciento de sus ingresos sean gracias a autos con alguna especie de electrificación. Difícil, pero no imposible. ¿Bueno o malo? Por más que se intente buscar un punto negativo del constante crecimiento de los autos eléctricos, es un tanto difícil lograr ver un lado malo. Sí, puede que los pasionales de los motores grandes a base de gasolina se sientan ofendidos con el camino que está tomando la industria, pero si dejas a un lado el agradable sonido de un buen escape conectado a un motor de más de 8 cilindros, el desempeño hoy en día puede ser igual o mejor.

El ejemplo más claro en los últimos años de la deportividad electrificada es el Porsche Taycan, que a pesar de sus credenciales verdes tiene una potencia de más de 700 caballos de fuerza y es uno de los autos eléctricos más rápidos en el mundo. Si no estás dispuesto a migrar en su totalidad a las baterías, las opciones híbridas enchufables siempre serán interesantes. Si bien esta tecnología se limitó en la década pasada a vehículos en su mayoria del segmento de lujo, creemos que la década entrante será la que marque la expansión de los híbridos enchufables a muchos más segmentos. ¿Estamos listos para los autos eléctricos? No es un secreto que México es un país con una infraestructura para la movilidad eléctrica muy limitada, pero en otras partes del mundo ya hay alianzas entre varias marcas para poder soportar un esquema de cargadores bien repartidos. Pero también, no solo es una cuestión de infraestructura, ya que juega un papel muy importante la aceptación del público y es por eso que marcas como Ford han intentado una estrategia de mercadotecnia interesante. Cuando lanzas un vehículo nuevo, es dificil colocarlo en la mente de las personas, claro, esto si no te apoyas de uno de los nombres más icónicos en la industria tal y como lo hizo Ford con su SUV eléctrica llamada Mustang Mach-E.

Esto es con la intención de hacer sentir al posible consumidor familiarizado con un coche totalmente desconocido, solo por el legado que el nombre representa. El futuro dictará muchas cosas. Seguramente los precios de los autos eléctricos se estabilizarán y reducirán ligeramente por oferta-demanda, las tecnologías mejorarán la autonomía e infraestructura crecerá, todo en esta década.