Consejos para viajar seguro en coche esta Navidad

Las celebraciones navideñas son una ocasión especial para compartir y reunirnos con familiares y amigos que hace mucho no vemos. Es por esa razón que los viajes en coche son muy comunes en esta temporada del año. Pero recuerda que, en estas fechas, y en cualquier momento, se requiere tomar ciertas precauciones al manejar.

Para que siempre estés seguro, traemos para ti algunas medidas preventivas para viajar en tu auto esta Navidad y que así evites contratiempos que puedan repercutir en tu celebración.

Consejos para conducir en Navidad

En esta temporada navideña, la Dirección General de Tráfico (DGT) de Esáñ presentó su campaña de comunicación "Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche", para que los conductores extremen precauciones y eviten accidentes viales durante las fiestas decembrinas.

Esta campaña es una de las más importantes de todo el año, y más allá de aconsejar, tiene como objetivo crear conciencia en los conductores para que eviten tomar el volante bajo los efectos del alcohol y lleguen a exponer a más de uno durante estas fechas en que los viajes en coche aumentan significativamente.

Las reglas básicas para ser un conductor responsable

Si bien es información de España, las reglas a seguir al manejar que propone la DGT aplican para todo el mundo, así que no dudes en seguirlas.

1. Si bebes, no conduzcas. El cumplimiento de esta regla puede evitar consecuencias trágicas. No tomes el volante si has ingerido alcohol, es preferible que dejes el coche en casa o pases la noche en un lugar seguro hasta que estés en condiciones de volver a manejar.

2. Evita conducir cansado. Otro error común de los conductores durante estas fechas es ponerse al volante después de una noche de desvelo. El sueño y la fatiga pueden resultar mortales al momento de conducir; las condiciones de mucho movimiento y el ajetreo requieren de toda nuestra atención para evitar accidentes.

3. La paciencia es indispensable. Sabemos que estas fechas pueden ser muy caóticas debido al tráfico y situaciones imprevistas, y aunque esto puede ser sumamente irritante, hacer una buena planeación de nuestro tiempo y mantener la tranquilidad ante cualquier atasco evitará que cometas imprudencias al volante.

4. Evita sobrecargar el coche. Las compras y regalos navideños pueden representar un problema para nuestro vehículo. Pues mientras más peso tenga que soportar nuestro coche, mayor será el esfuerzo del motor y disminuirá su rendimiento. Así que ya lo sabes, no sobrecargues tu auto y evita percances innecesarios.

5. No vayas a prisa: Como ya lo mencionamos, esta época puede ser realmente caótica. Es por ello que debes contemplar tu tiempo de viaje para evitar retrasos, imprevistos y situaciones que requieran un aumento de velocidad, ya que puede resultar problemático dentro del tráfico.

6. Respeta siempre al peatón: Las fiestas navideñas multiplican a los peatones en las calles, por esta razón debes mantener tus 5 sentidos siempre alerta y respetarlos en todo momento.

7. Documentación en regla: Tener tus documentos siempre a la mano y en regla es indispensable todos los días del año, pero en Navidad puede agilizar mucho cualquier percance que se presente. Recuerda tener todo en orden y siempre llevar tus documentos contigo.

8. Revisa tu coche periódicamente: El buen funcionamiento de nuestro auto es fundamental para viajar. Revísalo periódicamente y previo a la celebración navideña, esto te traerá muchos beneficios y prevendrá accidentes.

9. Extrema precauciones: Recuerda que esta temporada ¡no estás solo! extremar precauciones salvará la vida de más de uno. No olvides que priorizar tu seguridad y la de tu familia te garantizará una gran celebración.

Estos consejos de la DGT te pueden ser muy útiles, síguelos y asegúrate en esta Navidad. Y recuerda que puedes emplear estas recomendaciones y estrategias de conducción para cuidarte y cuidar a los peatones todo el año, esto ayudará a que tengamos una mejor circulación vial.