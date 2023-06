¿Cuál es el auto más eficiente del mundo?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Constantemente, las diferentes marcas buscan desarrollar autos lo más eficientes posibles. En este esfuerzo por lograr coches que gasten el mínimo de combustible posible, hay un auto que tiene el título de ser el auto más eficiente del mundo.

Pero antes de que vendas tu auto, debes saber que se trata también de un coche cuya producción fue menor que la de un Ferrari Enzo, del cual se hicieron 400 unidades.



El auto más eficiente

Se trata del Volkswagen XL1, que puede parecer como un auto concepto, pero tenía en mente ser lo más eficiente posible. Su presentación fue en 2013, hace ya 10 años, y llegó a comercializarse un año después.

El Volkswagen XL1 representaba un reto técnico enorme, pero que fue logrado satisfactoriamente, aunque no a gran escala. Juntaba varios factores que son los más importantes al momento de buscar la eficiencia, que son: bajo peso, motor híbrido y aerodinámica.

Vamos por orden. Su peso total era de apenas 795 kilos (un Polo pesa poco menos de 1,200 kilos) y esto lo lograba mediante una carrocería fabricada en plástico reforzado con fibra de carbono, metales de bajo peso y un interior bastante sencillo, pero no austero.

El segundo aspecto es gracias a su motor TDI de 0.8 litros sumado a un motor eléctrico enchufable que en total producen 75 caballos de fuerza, de la mano de una transmisión DSG de 7 velocidades.

En cuanto a la aerodinámica, probablemente sea lo más llamativo gracias a su diseño conceptual con forma de bala. Alargado, bajo y no muy ancho son algunos de los factores que mejoran el flujo de aire. Las ruedas traseras están ocultas y sustituye los espejos laterales por cámaras. Además, las llantas son de baja rodadura para que ruede lo más libre posible.



Consumos impresionantes

El consumo mixto, es decir, al circular por ciudad y carretera, estaba homologado en 0.9 litros por cada 100 kilómetros. Traducido a nuestros estándares queda en 111.1 km/l, cifra que sin duda es única.

La velocidad tope está limitada a 160 km/h y solamente tiene capacidad para 2 pasajeros, con amenidades como navegación, aire acondicionado o control crucero, por ejemplo.

A pesar de este gran avance técnico, solamente se fabricaron 250 unidades, cada una con un precio de 110 mil euros ($2,060,558 pesos actuales) por un auto con estas características. A pesar de ello, hoy es considerado un "unicornio" por lo poco común que es de ver en la calle, más aún en el mercado de autos usados.