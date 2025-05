¿Cuáles son los autos 'chocolate' prohibidos en México?

El gobierno mexicano permite la importación de automóviles ensamblados en Estados Unidos, Canadá y otros países del continente que pertenecen a marcas o series que no son comercializadas en el país.

Dichos automóviles deben pasar por un proceso de legalización y regularización ante el Registro Público Vehicular, mismo que abarca distintos filtros para determinar si la unidad es apta para circular por el territorio nacional.

Sin embargo, muchos de esos vehículos provenientes de otros países no pueden ser legalizados, por ejemplo, los deportivos, de lujo o blindados.

Recientemente, la Secretaría de Hacienda y la Agencia Nacional de Aduanas en México actualizó la lista de esos "autos chocolate". En Autopistas te la compartimos.

¿Por qué se les llama "autos chocolate"?

Si bien la importación de automóviles es una práctica común en México, también es cierto que muchos de esos vehículos se importan de manera clandestina para evadir las restricciones e impuestos. Sin papeleo en regla y sin pagar las tarifas de importación.

El término "chocolate" viene de la modificación de la palabra "chueco", que en México se utiliza para referirse a lo irregular o fuera de la ley.

En la actualidad, se adoptado el término "autos chocolate" en referencia a los coches que ingresan al país clandestinamente y sin cumplir requisitos de las autoridades.

¿Qué se necesita para regularizar un auto chocolate?

Estos vehículos no cumplen con las condiciones necesarias para su legalización en México, por lo que las autoridades prohíben su circulación por motivos como:

Evitar el tráfico ilegal de autos.

Porque no pasan las pruebas mecánicas y ambientales.

Para erradicar la venta ilegal de vehículos sin pagar impuestos.

Para que un vehículo importado pueda ser legalizado debe cumplir con los siguientes requisitos:

-Ser modelo 2016 o anterior.

-No debe tener reporte de robo o avería.

-Cumplir con especificaciones físico-mecánicas y de cuidado al medio ambiente.

-Estar en alguno de los estados activos para legalizar autos americanos: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

¿Cuáles son los autos chocolate prohibidos en México?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se permite regularizar vehículos blindados de cualquier modelo, deportivos y de lujo de las siguientes marcas:

Aston Martin.

Audi.

Bentley.

Dodge.

Zimmer.

Ferrari.

Panos.

Lamborghini.

Maserati.

Mercedes-Benz.

Morgan.

Mosler Automotive.

Porsche.

Rolls-Royce.

Si las autoridades llegan a identificar estos vehículos ingresando a México, cuentan con la facultad de confiscarlos y sancionar a la persona que intenta importarlo.