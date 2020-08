¿Cuáles son los riesgos de comprar llantas usadas?

Las llantas de tu vehículo son de los elementos de seguridad más importantes en tu unidad no solo porque son la única parte que tiene contacto directo con el camino, sino porque además cuando frenas, en realidad son los neumáticos los que se detienen, y no tu coche, por lo que es sagrado que el estado de estas piezas sea excelente.

Las llantas, sin embargo, como casi cualquier parte de tu auto, tienen un tiempo de vida útil, por lo que es primordial que constantemente les revises la presión, el desgaste o si presentan algún otro desperfecto.

Al terminar su tiempo de vida útil, los neumáticos se deben reemplazar para prevenir accidentes. Sin embargo, comprar llantas nuevas puede ser difícil por el costo de cada una de ellas, por lo que existen lugares donde venden llantas usadas, aunque esta no es la mejor alternativa.

Las llantas de tu coche tienen una nomenclatura que te proporciona información importante como el ancho de sección, altura de sección, construcción radial, medida del rin, el índice de carga y el índice de velocidad en el que pueden usarse. Estos datos son importantes porque te ayudarán a conocer tus llantas y a mantenerlas en buen estado. En caso de que ya se encuentren sumamente gastadas, deberás cambiarlas lo más pronto posible.

Te presentamos los motivos por los que no debes comprar neumáticos usados.

Comprar llantas usadas puede parecer tentador, por los precios más bajos a los que se ofrecen respecto a las llantas nuevas, por si quieres ahorrar un poco de dinero (que a la larga no será así), y por si necesitas adquirirlas para alguna emergencia y consideras que es una opción temporal.

Sin embargo, las llantas de uso o seminuevas pueden tener dos malas condiciones: Es posible que sean llantas que se comercializan realmente después de un primer uso o que sean llantas que han pasado por un proceso de recuperación.

Otra gran desventaja de las llantas usadas es que no poseen ninguna garantía, por lo que no tendrás ningún respaldo en caso de que te den problemas. Además, el estado en que las adquieras puede no ser el real porque algunas llantas son sometidas a un proceso de regrabado.

Según descripciones de Bridgestone, el regrabado consiste en trazar de nuevo el dibujo del neumático para disimular su uso, lo que es particularmente grave porque no todas las llantas tienen la capacidad de ser regrabadas. El peligro podría aumentar a altas velocidades por el adelgazamiento de la llanta.

En cuanto al ahorro al momento de la compra, en realidad aumentará la probabilidad de que tengas algún problema como un desbalanceo o desalineación, daños en el rin o una constante pérdida de presión. Y al final, tendrás probablemente que gastar con frecuencia en servicios mecánicos y reparaciones, sin contar la posibilidad de algún accidente mayor con sus respectivos riesgos y costos.

Para reconocer cuando una llanta es usada, Neumarket dice que debes revisar si el grabado de las llantas es uniforme, verificar que no haya golpes ni abultamientos en la pieza, y que al palparla luzca sin fisuras ni porosidad.

En general, es preferible que inviertas en tu seguridad y que cuando cambies de llantas lo hagas por unas nuevas, adecuadas para tu auto y el uso que le das, así como que las adquieras en un lugar reconocido que te ofrezca garantías.