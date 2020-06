Cuánto cuesta recargar la batería de un auto eléctrico en México

Los autos eléctricos además de ser versátiles en funcionamiento, cuentan con diseños sumamente atractivos, por lo cual no es de sorprenderse que en los últimos años su consumo haya ido al alza, no solo en el país, sino en el resto del mundo. Pues de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), la flota mundial de automóviles eléctricos superó los 5.1 millones tan solo para 2018.

Por otra parte, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el uso de autos eléctricos, además de generar menor contaminación, representa una baja en costos de mantenimiento, energía, trámites e impuestos, por lo cual usar este tipo de vehículos se vuelve atractivo en múltiples sentidos.

Y otra de las ventajas de este tipo de autos es que estos no generan contaminación auditiva pero, ¿realmente estos beneficios se expanden al ámbito económico? En Autopistas te lo contamos.

De acuerdo con CFE, los autos eléctricos no pagan ni el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), ni la Tenencia vehicular, además no es necesario que sean verificados, ya que son cero emisiones. Y en cuestión de costos, debe saber que cada 100 km recorridos con electricidad cuesta $60 o menos.

Y, ¿en dónde se recargan los autos eléctricos? En las llamadas "electrolineras", las cuales según CFE, son estaciones de recarga para los autos eléctricos e híbridos-enchufables. Mismas que representan una forma eficaz de disminuir las emisiones de CO2, sin sacrificar la comodidad de un auto, por lo cual se vuelven una alternativa de movilidad sustentable.

Sin embargo, una de las desventajas es que hay menos centros de recarga de autos eléctricos en México que gasolineras. En todo caso, antes de tomar una decisión es importante que evalúes todos los aspectos