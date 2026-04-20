¿Cuánto cuesta y qué implica importar un auto a México?

Importar un vehículo a México no es un proceso imposible, pero sí implica una serie de requisitos, pagos y gestiones que pueden complicar el trámite para quien no esté preparado. Aunque acuerdos comerciales como el T-MEC y los tratados con la Unión Europea permiten la entrada de autos nuevos sin aranceles, esto solo aplica si se cumplen condiciones estrictas.

De entrada, una persona física puede importar de manera definitiva un automóvil cada 12 meses sin necesidad de estar inscrita en el padrón de importadores. Sin embargo, el vehículo debe ser de primera mano y cumplir con requisitos clave, como que el año-modelo coincida con el año en que se realiza el trámite o incluso sea más reciente. Además, el kilometraje no debe superar los mil kilómetros en autos ligeros, lo que garantiza que se trata de una unidad prácticamente nueva.

Uno de los pasos obligatorios es contratar a un agente aduanal, quien será el encargado de gestionar el proceso ante las autoridades. Este intermediario autorizado por la Secretaría de Hacienda se encarga del papeleo y del cumplimiento de las normativas, ya que cualquier error puede derivar en la retención del vehículo en aduana o en costos adicionales.

Impuestos y trámites aduaneros en la importación

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Entre los documentos indispensables se encuentra el pedimento de importación, la factura del vehículo, identificación oficial y comprobantes que acrediten el origen del automóvil. A esto se suma el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), especialmente en materia de emisiones y ruido, lo que puede implicar certificaciones adicionales.

El proceso también incluye el pago de diversos impuestos y derechos, como el Impuesto General de Importación (IGI), el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el IVA, la tenencia o uso vehicular y el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), además de los honorarios del agente aduanal y los costos de traslado del vehículo al país.

El ingreso del automóvil puede realizarse por vía marítima o terrestre, principalmente a través de aduanas en la frontera norte. En ambos casos, el cumplimiento de los requisitos es indispensable para evitar contratiempos.

Especialistas coinciden en que la clave para lograr una importación exitosa está en la preparación previa: verificar que el vehículo cumpla con todas las condiciones, reunir la documentación completa y contar con asesoría profesional. De lo contrario, el proceso puede derivar en retrasos, gastos inesperados o incluso la imposibilidad de legalizar el automóvil en México.