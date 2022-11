Cuatro errores que cometes al manejar y desgastan tu auto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Manejar un auto puede resultar una tarea sencilla para la mayoría de los conductores. Sin embargo, más allá de llegar a su destino, es necesario conocer ciertas técnicas para mantener el correcto funcionamiento de los vehículos, de lo contrario, pequeñas acciones pueden, a la larga, desgastar el automóvil.

No es suficiente con respetar las señales de tránsito, conducir de manera adecuada utilizando todos los elementos de un vehículo como los espejos y direccionales, manejar a velocidades apropiadas o mantener las distancias correctas. También es necesario saber otros pequeños detalles que mejorarán tu estilo de manejo y que, tu auto agradecerá.



Errores comunes al manejar que generan averías en el auto

Hay algunas pequeñas acciones que se hacen al manejar que podrían generar una avería o desgaste a corto, mediano o largo plazo en el auto. Sin embargo, como son detalles cotidianos que, en muchas ocasiones, se hacen por inercia, es muy común que los conductores caigan en estos errores.

Es por ello que hoy te decimos cuáles son esas malas prácticas que se hacen al manejar y cómo poder evitarlas con la finalidad de que el auto se mantenga en las mejores condiciones posibles y lejos del mecánico, pues más común de lo que parece, muchos de estos pequeños errores de los conductores son las principales causas de algunas de las averías más frecuentes de un automóvil.



Cuatro errores al manejar que desgastan tu auto

1. Acelerar con el motor frío. El primer error comienza desde el arranque y es que, al encender el auto, el motor comienza a calentarse a su temperatura adecuada para que el aceite que lo lubrica fluya adecuadamente. Sin embargo, esto toma algunos minutos, por lo que, si no se le da el tiempo de espera adecuado y se acelera en exceso, el motor entraría en un estado de sobre esfuerzo y podría dañarse, como señala la empresa Mapfre.

2. Manejar con la reserva de gasolina. Una de las situaciones más comunes es conducir con solo la reserva de combustible, lo que generará daños en el vehículo pues, como bien lo dice la palabra, la reserva solo se debería utilizar para ocasiones necesarias, de lo contrario la bomba de gasolina o los mismos conductos de admisión podrían ponerse en riesgo.

3. Acelerar y frenar drásticamente. Abusar del acelerador y freno podría generar grandes averías en el vehículo. Si se acelera a fondo de la misma manera que se frena excesivamente, se somete al auto a un cambio de marcha drástico por lo cual la transmisión y los discos se ponen en riesgo. Por ello, lo más recomendable es mantener velocidades adecuadas y constantes al manejar.

4. No utilizar el freno de mano. Muchas personas tienen la idea de que el freno de mano solo se utiliza cuando el auto queda estacionado de manera inclinada. Sin embargo, esto es erróneo y se podría estar poniendo en riesgo la transmisión del vehículo. Por ello, aun en superficies planas, utilizar el freno de mano es beneficioso para que el automóvil estacionado distribuya su peso de manera correcta y no solo sobre una pequeña pieza colocada en la transmisión.

Como tip adicional es recomendable atender aquellos íconos del tablero que estén encendidos, pues ignorarlos podría ser contraproducente para la estabilidad del vehículo. También se recomienda manejar con precaución por la calles, ya que muchas veces caer en los baches es uno de los motivos por los que el automóvil sufre averías.