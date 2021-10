EEUU busca respuestas de Tesla sobre su software Autopilot

DETROIT (AP) — Investigadores de seguridad en Estados Unidos quieren saber por qué Tesla no presentó los documentos correspondientes de llamada a reparación cuando actualizó su software Autopilot a fin de identificar mejor los vehículos de emergencia cuando se encuentran estacionados, escalando un enfrentamiento latente entre el fabricante de automóviles y los reguladores.



En una carta a Tesla, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) le dijo al fabricante de automóviles eléctricos el martes que debe llamar a reparación a los vehículos si hace una actualización de software a través de internet a fin de mitigar un defecto de seguridad.

"Cualquier fabricante que emita una actualización inalámbrica que mitigue un defecto que representa un riesgo irrazonable para la seguridad de un vehículo motorizado debe presentar oportunamente un aviso de retiro del mercado adjunto a la NHTSA", dijo la agencia en una carta a Eddie Gates, director de calidad de campo de Tesla.

La agencia también ordenó a Tesla que proporcione información sobre su software "Full Self-Driving" que se está probando en vías públicas con algunos propietarios.

El enfrentamiento más reciente se suma a las tensiones crecientes entre Tesla y la agencia, que regula los sistemas de conducción parcialmente automatizados.

En agosto, la agencia abrió una investigación sobre Autopilot, el sistema automatizado de conducción de Tesla, después de recibir múltiples informes de automóviles de esa marca que chocaron con vehículos de emergencia que estaban detenidos en las carreteras, incluso con sus luces de advertencia intermitentes funcionando.

La investigación cubre 765.000 vehículos, casi todos los que Tesla ha vendido en Estados Unidos desde el inicio del modelo 2014. De la decena de accidentes identificados como parte de la investigación, 17 personas resultaron heridas y una murió.

La carta se publicó en la página web de la NHTSA a primera hora del miércoles. The Associated Press dejó un mensaje a primera hora del miércoles en busca de comentarios de Tesla, que ya no tiene un departamento de relaciones con los medios de comunicación.