Los automóviles eléctricos son considerados el futuro de la industria automotriz. Aunque ya tienen un largo camino recorrido desde su creación, actualmente son una apuesta revolucionaria para varias firmas que los han incluido en sus catálogos. Estos modelos son impulsados por motores eléctricos y utilizan la energía de baterías recargables. El problema es que suelen tener costos más elevados. La buena noticia es que ya se trabaja en opciones más económicas.

Kia comparte que los coches eléctricos son más económicos de mantener que los convencionales, además de contener menos piezas. Eso los convierte en una categoría práctica pero, si en tus posibilidades no se encuentran grandes gastos, te informamos que Toyota creó el auto eléctrico más barato del mundo.

La marca japonesa se ha caracterizado por lanzar vehículos innovadores e incluso ecológicos y, una vez más con esta apuesta vuelve a sorprender al público.

Se trata del Toyota C+Pod, el cual es ultracompacto y alcanza los 150 kilómetros de autonomía. Es tan pequeño que puedes estacionarlo en lugares reducidos, tan solo mide 2.49 metros de largo, 1.29 metros de ancho, 1.55 metros de alto y pesa entre 670 y 690 kilogramos.

No te dejes guiar por su tamaño, ya que, aunque no lo parezca, en el interior es cómodo y brinda seguridad en caso de impactos frontales, laterales o traseros. Asimismo está equipado con un sistema de seguridad pre-colisión para detectar otros vehículos (día y noche), peatones (día y noche) y ciclistas (día).

Toyota también compartió que cuenta con aire acondicionado, botones en la consola central y pantalla para la instrumentación. Además, integra conectividad a través de smartphone.

La limitante es que no te permite cargar grandes cantidades.

El C+Pod se desplaza por batería de iones de litio con 9.06 kWh de capacidad que alimenta a un motor eléctrico trasero de 12.5 caballos y 56 Nm de par motor. Su velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Ideal para personas que se preocupan por el medio ambiente y recorren pequeñas distancias en las grandes ciudades.

¿Te preguntarás cuánto cuesta este modelo? Te compartimos que la versión C+Pod Grade X ronda los 12 mil 705 euros y la C+Pod Grade G un máximo de 13 mil 213 euros en su versión más equipada, lo que equivale a poco más de 300 mil pesos mexicanos.

¿Cómo conseguir el auto Toyota C+Pod?

Aunque es un modelo prometedor y práctico, lamentamos informarte que este auto solo está disponible en Japón. En diciembre de 2020 solo estaba al alcance de empresas y clientes municipales. No obstante, debido a la gran población del país y a los problemas de circulación y estacionamiento se decidió sacarlo a la venta al público en general.

Toyota ha informado que no tendría sentido venderlo en otros países, aunque no están cerrados a la idea. Sin duda, sería un vehículo muy útil en México, sobre todo por su precio.

Otro modelo de auto eléctrico

Toyota lleva años innovando y además de contar con el modelo C+Pod presentó hace poco el Toyota bZ4X, este forma parte de 7 modelos completamente eléctricos que la marca japonesa presentará de aquí a 2025.

Este coche empleará un motor eléctrico de 150 kW en el eje delantero, suficientes para llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en 8.4 segundos, se estima que recorrerá 1,800 kilómetros al año con energía solar y podrá recorrer 500 kilómetros por carga.

La marca promete una vida útil de al menos 90% por 10 años.

Se estima que llegue al mercado en el año 2022, con prioridad en regiones donde los vehículos eléctricos y las energías renovables ya son una realidad y han tomado una notable popularidad como China, Estados Unidos, Europa y Japón.