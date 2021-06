El color del primer Volkswagen Sedán

En 2003 una triste noticia sacudió a los amantes de Volkswagen: el mítico Vocho dejaría de fabricarse para siempre. Este auto clásico fue el favorito de los mexicanos a lo largo de cuatro décadas; desde 1964 hasta el final de su producción en Puebla se vendieron más de 1.6 millones de unidades en México, según estimaciones de VW.

Pero la historia de este icónico coche se extiende más allá de su popularidad en nuestro país: ¿alguna vez te has preguntado cómo era el primer Vocho?, ¿cuándo surgió, qué características tenía y de qué tono era su carrocería?

Si te entró la curiosidad, aquí te decimos cuál fue el color original del primer Vocho.

De acuerdo con el sitio web de Volkswagen, el primer Vocho surgió a raíz de un concurso en el que varios empresarios compartieron sus propuestas para la creación del "automóvil para el pueblo", un modelo asequible para las familias alemanas de la década de 1930.

El principal impulsor de este proyecto fue el entonces canciller de Alemania, Adolf Hitler, quien ya tenía en mente la construcción de una red de autopistas que conectaría todo el territorio nacional. Sin embargo, para sacarle el máximo provecho a esta obra pública, era necesario que la mayoría de los habitantes alemanes tuvieran carro.

Con ayuda del ingeniero automotriz Ferdinand Porsche y el jefe de diseño de su marca, Erwin Komenda, la idea del auto del pueblo pasó de la imaginación a la realidad. Así se crearon los primeros prototipos del kdF-Wagen, cuya traducción literal es "el coche de la fuerza a través de la alegría".

El 26 de mayo de 1938, el Volkswagen Type 1 apareció por primera vez en la inauguración de la fábrica kdF-Wagen en Wolfsburg, Alemania. Además de su característica forma de escarabajo, este coche lució un reluciente color negro en su carrocería, señala el blog especializado First Versions. Si quieres verlo, da clic aquí.

Posteriormente, un Vocho del mismo tono negro se presentó en el Motor Show de Berlín en 1939. Las revistas, las estampas y los carteles comerciales de Volkswagen en aquella época también lo muestran en su clásico negro metálico.

A diferencia de otras ediciones populares del Vocho, el modelo original tenía el medallón dividido en dos partes. Se elaboraron 44 unidades de preproducción con este diseño y lo implementaron en la fabricación en serie hasta que le dieron una nueva apariencia en el año 1953.

De este modo, el negro es el color original del primer Vocho. En los años siguientes, se produjeron modelos con más de 80 tonalidades diferentes, entre las que destacan el plata metálico, azul acero metálico, gris satín metálico, verde pastel, rojo indio perlado y blanco alpino.

Asimismo, hubo ediciones especiales como el Volkswagen Sedán Arlequín, una serie de 141 unidades pintadas de verde pistache, azul chagall, amarillo ginster y rojo tornado, asegura la página oficial de VW.

Respecto a sus características técnicas, el primer Vocho ofrecía 25 caballos de fuerza gracias a su cilindrada de 995 centímetros cúbicos (cc) en su motor trasero, el cual era refrigerado por aire. Su estructura hermética permitía que flotara sobre el agua por algunos minutos, detalla First Versions.

Ya sea en su color negro original o en cualquiera de sus otras versiones, el Vocho aún es recordado con cariño por su bajo costo y su buen desempeño a pesar de los años, volviéndose el primer coche de millones de mexicanos.