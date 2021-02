El eléctrico Bolt 2022, presentado en colaboración con Disney

Dos marcas icónicas, Disney y Chevy se unieron para revelar el Bolt EUV 2022 que estará disponible en los Estados Unidos el próximo verano.

"Queremos involucrar e informar a los consumidores sobre todos los beneficios de tener un vehículo eléctrico y hacerlo de una manera entretenida. Estos vehículos son divertidos de conducir, están cargados de tecnología y son asequibles, lo que demuestra que los vehículos eléctricos son para todos ", dijo Steve Majoros, vicepresidente de marketing de Chevrolet.

Tanto Magic is Electric como Behind the Magic se rodaron en parte en el parque Magic Kingdom y EPCOT de Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida. El comercial hará su debut en la cadena durante American Idol de ABC , que estrena su nueva temporada el domingo 14 de febrero de 8 a 10 pm EST, y Bolt EUV se integrará en los segmentos de "Momento mágico" de SportsCenter del 15 al 19 de febrero. en ESPN.

"Nuestro equipo creativo de Alianzas ha producido contenido asombroso que fusiona la anticipación y la magia de una visita a Walt Disney World Resort con la emoción de conducir el nuevo Bolt EUV", dijo Tiffany Rende, vicepresidenta senior de Asociaciones y Alianzas de Marketing en The Walt Disney. Compañía. "El resultado es una campaña inolvidable, ampliada en todo el ecosistema de Disney, que sabemos que resonará en los consumidores".

Para darle vida a la historia completa, Chevy y Disney crearon varios contenidos. En el comercial de 90 segundos, una serie de amigos y familias dan vida a la magia de la electricidad mientras viajan a Walt Disney World Resort con un elenco de personajes icónicos, incluidos Tinker Bell, Haunted Mansion's Hitchhiking Ghosts, un Star Wars X-Wing Fighter. , Dumbo the Flying Elephant y más. Estos queridos íconos de Disney ayudan a demostrar el rendimiento, el tamaño más grande y las características tecnológicas de Bolt EUV, como el Super Cruise 1 y el espejo de la cámara trasera HD. La creatividad de la campaña se presentará en las plataformas de redes sociales de Chevrolet y en otras propiedades de transmisión digital, incluido www.chevrolet.com .

Chevy también colaboró con Nick Cho, también conocido como @YourKoreanDad en TikTok, para guiar a los espectadores a través de una mirada única detrás de escena de la colaboración de contenido de Chevy y Disney en el comercial. Behind the Magic también sirve para proporcionar información detallada sobre las características del vehículo para el Bolt EUV y el Bolt EV e incluye reacciones de los propietarios actuales del Bolt EV, que hablan de cómo el cambio a eléctrico ha mejorado sus vidas.

Como parte de su plan de marketing para Bolt EUV y Bolt EV, Chevy ampliará la revelación con el anuncio comercial y varias versiones más cortas que se transmitirán en las propiedades de transmisión propiedad de Disney, en vallas publicitarias digitales de estaciones de carga y en otras ubicaciones específicas en una amplia variedad de canales sociales propios y de pago.

La revelación de Bolt EUV y Bolt EV es la última colaboración entre Chevrolet y Disney. En la década de 1940, General Motors encargó a Walt Disney y su estudio la creación de una película de formación animada. En 1979, la compañía firmó un acuerdo con Disney para convertirse en el primer patrocinador de atracciones en EPCOT antes de la gran inauguración de EPCOT en 1982. El pabellón de GM, World of Motion presentado por General Motors , fue una atracción del día de la inauguración, que se desarrolló desde 1982 hasta enero. 2,1996. La pista de pruebas presentada por General Motors abrió el 17 de mayo de 1999 y estuvo en funcionamiento hasta el 12 de abril de 2012.

Hoy, los visitantes pueden experimentar la energía creativa entre estas dos marcas de primera mano en EPCOT a través de Test Track presentado por Chevrolet , una atracción popular y emocionante que fue imaginada por los equipos creativos de Walt Disney Imagineering en colaboración con Chevrolet Design. La pista de pruebas presentada por Chevrolet abrió el 6 de diciembre de 2012.

El Bolt EUV 2022 amplía la línea de vehículos eléctricos de Chevy más allá del Bolt EV, que ha estado a la venta desde 2016. Más grande y deportivo, el Bolt EUV es el primer Chevrolet equipado con tecnología Super Cruise 1 , el primer sistema de asistencia al conductor con manos libres verdadero de la industria para carreteras compatibles. El Bolt EV ha sido rediseñado para 2022. Ambos vehículos estarán disponibles este verano.