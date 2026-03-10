logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Motor

Entérate | No muevas tu auto después de chocar sin antes hacer esto

Antes de mover autos chocados en CDMX, es obligatorio tomar evidencia para conservar derechos del seguro.

Por El Universal

Marzo 10, 2026 02:55 p.m.
A
Entérate | No muevas tu auto después de chocar sin antes hacer esto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Cuando se tiene la mala fortuna de verse involucrado en un

accidente automovilístico
hay algunas reglas básicas a seguir, como mantener la calma

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, corroborar que todos se encuentren bien y ¿no mover el carro? en Autopistas te contamos los detalles.
Seguro alguna vez te ha pasado, tras un accidente te niegas a moverte para que la aseguradora o las autoridades puedan evaluar de mejor manera qué fue lo que sucedió y quién es el responsable. Pero ello implica entorpecer el tránsito y recibir los insultos de otros automovilistas.
Precisamente por lo anterior es que el gobierno de la CDMX anunció una serie de cambios avalados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Autos chocados ya no podrán obstruir las vías
Con la intención de evitar el tráfico en la ciudad causado por los accidentes automovilísticos, desde esta semana los autos involucrados en un choque ya pueden moverse del lugar para esperar a su aseguradora o llegar a un acuerdo.
La razón es que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el 80% de los siniestros viales en la ciudad son conocidos como "lamineros", es decir, no hay personas lesionadas, ni daños a bienes públicos.
El problema es que en la mayoría de los casos los involucrados no se mueven del lugar ocasionando no solo mayor tráfico sino poniendo en riesgo su integridad y la de los demás que pasan por la zona.
Considerando lo anterior, la AMIS dio a conocer que ya es posible mover los autos chocados para liberar la vialidad sin perder el derecho a la cobertura de su seguro.
¿Qué debo hacer antes de mover el coche?
Antes de mover tu auto después de un accidente, hay un paso muy importante: tomar evidencia. Debes capturar fotografías y videos de cómo quedaron los vehículos para tener un registro de lo que ocurrió.
Asegúrate de que en las imágenes se vean todos los autos involucrados, su posición en la vía y los daños que presentan. Esta evidencia puede ser útil para aclarar cómo sucedió el accidente.
¿Cuándo sí y cuándo no mover tu auto si chocaste?
Los conductores pueden mover los vehículos siniestrados en los siguientes casos:
-Cuando no haya lesionados
-Cuando solo haya daños materiales
-Cuando no haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia
-Cuando no haya daños en la vía pública
Pero también hay casos en los que no se permitirá mover los autos:
-Cuando existan lesionados o fallecimientos
-Cuando algún conductor esté ebrio o bajo los efectos de otra sustancia
-Cuando haya daños en la vía pública

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entérate | No muevas tu auto después de chocar sin antes hacer esto
Entérate | No muevas tu auto después de chocar sin antes hacer esto

Entérate | No muevas tu auto después de chocar sin antes hacer esto

SLP

El Universal

Antes de mover autos chocados en CDMX, es obligatorio tomar evidencia para conservar derechos del seguro.

Geely EX2 2026 llega a México
Geely EX2 2026 llega a México

Geely EX2 2026 llega a México

SLP

Redacción

El eléctrico accesible que busca ganar mercado

Ford llama a revisión 1.74 millones de vehículos por fallas en cámara trasera
Ford llama a revisión 1.74 millones de vehículos por fallas en cámara trasera

Ford llama a revisión 1.74 millones de vehículos por fallas en cámara trasera

SLP

AP

NHTSA advierte que fallas en cámara trasera pueden aumentar riesgo de accidentes.

Ford Mustang 2026: versiones, características y precios
Ford Mustang 2026: versiones, características y precios

Ford Mustang 2026: versiones, características y precios

SLP

El Universal

La séptima generación del icónico deportivo llega con tres versiones —EcoBoost, GT y Dark Horse—