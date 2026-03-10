Entérate | No muevas tu auto después de chocar sin antes hacer esto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Cuando se tiene la mala fortuna de verse involucrado en un

hay algunas reglas básicas a seguir, como

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, corroborar que todos se encuentren bien y ¿? en Autopistas te contamos los detalles.Seguro alguna vez te ha pasado, tras un accidente te niegas a moverte para que la aseguradora o las autoridades puedan evaluar de mejor manera qué fue lo que sucedió y quién es el responsable. Pero ello implica entorpecer el tránsito y recibir los insultos de otros automovilistas.Precisamente por lo anterior es que elanunció una serie deavalados por la).ya no podrán obstruir las víasCon la intención de evitar el tráfico en la ciudad causado por los accidentes automovilísticos, desde esta semana los autos involucrados en un choque ya pueden moverse del lugar para esperar a su aseguradora o llegar a un acuerdo.La razón es que, de acuerdo con lade la CDMX, el 80% de los siniestros viales en la ciudad son conocidos como "", es decir, no hay personas lesionadas, ni daños a bienes públicos.El problema es que en la mayoría de los casos los involucrados no se mueven del lugar ocasionando no solosino poniendo en riesgo su integridad y la de los demás que pasan por la zona.Considerando lo anterior, ladio a conocer que ya es posible mover lospara liberar la vialidad sin perder el derecho a la cobertura de su seguro.¿Qué debo hacer antes de mover el coche?Antes de mover tu auto después de un accidente, hay un paso muy importante:. Debes capturarde cómo quedaron los vehículos para tener unde lo que ocurrió.Asegúrate de que en lasse vean todos los autos involucrados, suy los daños que presentan. Esta evidencia puede ser útil para aclarar cómo sucedió el accidente.¿Cuándo sí y cuándo no mover tu auto si chocaste?Los conductores pueden mover los vehículos siniestrados en los siguientes casos:-Cuando no haya lesionados-Cuando solo haya daños materiales-Cuando no haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia-Cuando no haya daños en la vía públicaPero también hay casos en los que no se permitirá mover los autos:-Cuando existan-Cuando algún conductor esté ebrio o bajo los efectos de otra sustancia-Cuando haya daños en la vía pública