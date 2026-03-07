Ford Mustang 2026: versiones, características y precios

El Ford Mustang 2026 ha llegado causando revuelo. Este auto es parte del legado deportivo del fabricante estadounidense, que comenzó en la década de los años 60 y que hoy sigue escribiendo su historia.

Pero no se trata de cualquier vehículo deportivo, sino de uno con diseño exterior agresivo y un interior con múltiples novedades de infoentretenimiento y conectividad. Si quieres saber su precio, sigue leyendo.

¿Cuáles son las versiones del Ford Mustang 2026?

El Ford Mustang 2026 fue presentado en 2025, y hoy en día ya se encuentra a la venta en México. Esta séptima generación se compone de 8 modelos categorizados en 3 versiones: Eco Boost, GT y Dark Horse.

Todas comparten algunas características de seguridad y diseño como, por ejemplo, el sistema de audio AM/FM, Tecnología FORD-COPILOT 360, compartimiento para lentes de sol, tracción RWD y 6 modos de manejo: normal, resbaladizo, deportivo, pista, pista de carreras, MyMode, etc.

Pero, a continuación, te compartimos algunas de sus principales características:

Versión Eco

· Eco Boost: Está equipado con freno de emergencia y detección de peatones. Tiene faros con encendido automático, clúster digital de 12.4" que funciona con la app de Ford. Su aire acondicionado tiene control automático, los asientos delanteros son de piel y los pedales de aluminio. El freno de mano es eléctrico, la transmisión automática es de 10 velocidades y posee alarma perimetral antirrobo.

· Eco Boost Convertible: Tiene freno de emergencia y detección de peatones, vidrios eléctricos con apertura remota, asientos traseros fijos, cancelación activa de ruido, bolsas de aire laterales en primera fila y de cabecera. También cuenta con asientos de piel, descansabrazos y dos portavasos delanteros.

Versión GT

· GT Manual: Tiene asistencia de pre-colisión con freno de emergencia automático y detección de peatones. Posee cámara de crucero adaptativo, activación de luces altas, frenado post-colisión, transmisión manual de 6 velocidades, asientos delanteros de piel y traseros plegables y rines de aluminio.

· GT Automático: Cuenta con monitoreo de punto ciego y freno de emergencia. Tiene SYNC 4 con sistema de infoentretenimiento, apertura universal de garaje, freno de mano eléctrico, así como sistema de encendido y revolución remotos. Está equipado con sistema de escape de alto rendimiento, transmisión manual de 10 velocidades y espejos exteriores eléctricos con calefactor.

· GT Convertible Manual: Su asistencia es de maniobra evasiva. Tiene control de crucero adaptativo, clúster digital de 12", cancelación activa de ruido, asientos de piel, guantera con seguro, sistema de escape de alto rendimiento, techo descapotable y transmisión manual de 6 velocidades.

· GT Convertible Automático: Posee asistencia de pre-colisión con freno de emergencia automática, control de crucero adaptativo con Stop & Go, 2 puertos de carga inteligente, asientos de piel fijos, sistema de encendido remoto, freno de mano eléctrico, techo descapotable, transmisión automática de 10 velocidades, paletas de cambio al volante y Sistema de Seguridad Personal.

Precios y disponibilidad del Ford Mustang 2026 en México

Versión Dark Horse

· Dark Horse Manual: Está equipado con asistencia de maniobra evasiva y detección de peatones, así como frenado post-colisión. Tiene una pantalla táctil de 13.2" con SYNC, asientos delanteros deportivos RECARO, palanca de velocidades forradas de piel, sistema de escape de alto rendimiento y bolsas de aire frontales y laterales. Su transmisión manual es de 6 velocidades TREMEC.

· Dark Horse Automático: Tiene control de crucero adaptativo con Stop & Go, monitoreo de punto ciego, espejo retrovisor electrocrómico con atenuación automática, palanca de velocidades en color azul titanio, sistema de encendido y revolución remotos. Posee sistema de escape con válvula activa, transmisión automática de 10 velocidades SelectShift, así como mecanismo de detección de pasajeros.

Todos los modelos están disponibles en colores como rojo racing, azul irónico, plata, naranja furia, negro ocaso y otros más.

Si quieres consultar sus atributos puedes revisarlos a mayor detalle en el sitio oficial de Ford.

Si te interesa adquirir un modelo de esta séptima generación de Ford, puedes hacerlo ya desde el sitio oficial del fabricante y sus tiendas físicas, solo verifica la disponibilidad de modelos y toma en cuenta sus precios:

· Eco Boost: Desde $951,500.

· Eco Boost Convertible: A partir de $1,001,500.

· GT Manual y GT Automático: $1,333,500.

· GT Convertible Manual y GT Convertible Automático: $1,403,500

· Dark Horse Manual y Dark Horse Automático: Cerca de $1,603,500.

Sin duda, los autos evolucionan con el paso del tiempo para adaptarse a las necesidades de los clientes. Y con esta nueva generación de Ford podrás obtener una experiencia mejorada de transportación.