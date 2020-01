Estos fueron los autos más seguros del 2019

Quizá una de las cosas que pasamos por alto cuando compramos un auto es la seguridad que nos puede proporcionar en caso de cualquier accidente. A veces el precio o el diseño es todo lo que tomamos en cuenta. Pero recuerda que la calidad de los frenos, la cantidad de bolsas de aire o el sistema de asistencia automático, son muy importantes también. Y aunque esta información no siempre esté a la mano, existen organismos independientes dedicados a evaluar las medidas de seguridad de los autos

Uno de estos organismos es la Euro NCAP, dedicada a realizar pruebas y simulacros de choque para otorgar a los consumidores una evaluación realista del rendimiento de seguridad de los modelos más populares en Europa.

La Euro NCAP está respaldada por varias instituciones gubernamentales en Europa así como empresas automotrices y de seguros. Ellos elaboran un listado anual de los autos más seguros con base en cuatro puntos de análisis: ocupante adulto, ocupante infantil, seguridad al peatón y sistema de asistencia en seguridad. Para determinar lo mejor del 2019, se evaluaron 55 autos de los cuales 41 obtuvieron puntajes altos. Haciendo del año pasado, uno de los mejores en cuanto a los estándares de seguridad.

La Euro NCAP asegura que es imposible evaluar todos los autos de la misma manera, por las especificaciones de cada uno, por lo que se separan en distintas categorías. La firma Tesla arrasó al ganar en distintas áreas. Se llevó el primer premio en auto familiar grande con el Modelo 3; en la gran todoterreno con el Modelo X; y el primer y segundo lugar en híbrido y eléctrico con el Modelo 3 y X, respectivamente.

Mercedes-Benz recuperó el primer lugar en la categoría de autos familiares pequeños. El modelo CLA es la alternativa deportiva del A-Class Sedan. El ganador del Best in Class el año pasado. El carro almena logró más del 90% en tres de la cuatro áreas. Además, la marca europea lanzó otros cinco autos que también lograron las cinco estrellas.

En la categoría combinada de pequeño Off-Road/MPV, resultó ganador la Suburban Forester con un excelente rendimiento integral. En segundo lugar con empate está el Mazda CX-30 y el VW T-Cross. Y en la categoría de supermini, también hubo un empate con el deportivo Audi A-1 y uno de los autos hatchbacks más vendidos en Europa, el Renault Clio. Ambos autos con cinco estrellas.

El Clio alcanzó una puntuación en ocupante adulto del 96%, en infantil de 89%, en peatonal de 72% y en asistencia de seguridad 75%. En segundo lugar está el recién llegado al mercado el Ford Puma, un auto que se ha posicionado como competitivo y que se le reconoce su extraordinaria postura e inflexibilidad en los materiales de seguridad.

Sin embargo la Euro NCAP advierte que sus clasificaciones se aplican sólo a vehículos fabricados en Europa ya que la producción y estándares de manufactura en otras regiones no son siempre iguales, aunque se trate del mismo modelo.