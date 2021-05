Fiat 500, pieza de museo en Milán

Un nuevo museo en el corazón de Milán alberga la invaluable colección permanente del "Compasso d'Oro", el premio de diseño mundial más antiguo y con más autoridad, establecido en 1954. Las piezas más representativas incluyen el icónico Fiat 500, galardonado en 1959 y 2011.

Hoy marca la apertura al público del nuevo ADI Design Museum, un espacio museístico dedicado al "Compasso d'Oro", el premio mundial de diseño más antiguo y con más autoridad, establecido en 1954 y otorgado por la Asociación de Diseño Industrial (ADI). desde 1958. Ubicado en Piazza Compasso d'Oro 1, el museo forma parte de una antigua zona industrial con un tremendo impacto arquitectónico y urbano, en el centro de un barrio estratégico de Milán. Muestra una selección de objetos de la prestigiosa colección "Compasso d'Oro": más de 2.300 productos y proyectos, incluidos 350 galardonados con el codiciado título y numerosas menciones honoríficas, que irán acompañados de exposiciones temporales e iniciativas en profundidad, creando un atractivo sistema narrativo en constante evolución.

Estas obras maestras de la creatividad italiana no podían dejar de lado al icónico Fiat 500, un verdadero fenómeno social y embajador de los productos Made in Italy en todo el mundo. Su éxito fue reivindicado en 2017, cuando un Fiat 500 de primera generación, que le dio al pueblo italiano el regalo de la movilidad y la libertad en los años 50, se agregó a las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. un templo de arte y diseño de renombre mundial. Con la segunda generación de 2007, el Fiat 500 se convirtió en un icono de la moda y el estilo italianos que han conquistado el mundo. Ahora, en 2020, la tercera generación del New 500 está una vez más lista para revolucionar la movilidad urbana en nombre de la sostenibilidad, impulsada por la innovación y la tecnología.

El nuevo ADI Design Museum exhibe dos modelos Fiat 500 - uno de 1957, el otro de 2007 - que representan las dos primeras generaciones del legendario "Cinquino", ambos receptores del "Compasso d'Oro", para ser más específicos en 1959 y 2011. El modelo 2007 pertenece a la colección Heritage, parte de un departamento centrado en la salvaguarda y promoción del patrimonio histórico de las marcas Alfa Romeo, Fiat, Lancia y Abarth. Una versión Lounge de 2007, presenta una librea blanca metálica de tres capas. Por lo tanto, es uno de los primeros modelos producidos desde la inauguración el 4 de julio ª de 2007 en Turín, exactamente 50 años después del lanzamiento del primer Fiat 500. El concepto inicial pronto se convirtió en el manifiesto del "nuevo Fiat", es decir, la realización de un enfoque original y una nueva forma de concebir el automóvil.

"El 500 es un icono del estilo italiano que nunca ha pasado de moda. A lo largo de las décadas, se ha ganado a innumerables fanáticos en todo el mundo, gracias a sus rasgos inconfundibles y su fuerte carácter ", explicó Roberto Giolito, diseñador de renombre mundial y el" padre "del Fiat 500 2007, así como director. del departamento de Heritage desde 2015. "Desde 1957, Fiat 500 ha impartido un toque de color y una sonrisa a la vida cotidiana de sus clientes en todos los rincones del mundo, convirtiéndose en embajador de Italia y consolidándose como un símbolo de" made en Italia "diseño".

Junto con las dos generaciones del icónico subcompacto Fiat, se exhibe otro automóvil con una historia gloriosa: el Fiat Abarth 1000 Bialbero, el destinatario del Compasso d'Oro de 1960. Fue elogiado por el jurado como "una afirmación renovada y eminente del diseño italiano en el campo de la automoción".

Fiat 500, un icono del pasado proyectado hacia el futuro

El 500 cuenta con una historia fascinante, que surge de la ingeniosa intuición del legendario diseñador Dante Giacosa, y de la ambiciosa estrategia de desarrollo y renovación implementada por Fiat después de la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1957, Fiat presentó el New 500, destinado a replicar el éxito del modelo anterior "Topolino". Heredó de su antepasado la fórmula del sedán biplaza 'berlinetta', actualizado siguiendo las técnicas más modernas. Carrocería autoportante, motor trasero, cuatro ruedas independientes; el motor era un bicilíndrico refrigerado por aire, el primero en la historia de la producción de Fiat. El precio de lanzamiento fue de 490.000 liras italianas. En unos pocos años, el 500 se estableció como el nuevo automóvil icónico para la juventud italiana y rápidamente se estableció en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Nueva Zelanda. El automóvil se produjo de forma continua, en cinco series diferentes, hasta 1975, con una producción total de más de 4 millones de unidades. Un coche de gran éxito que a finales de 2007 fue testigo de la creación de la nueva generación, destinada a convertirse en una historia de éxito global, comercializada en 100 países de todo el mundo. Desde entonces, ha obtenido numerosos premios, incluidos el "Coche del año" y el "Compasso d'Oro". Los secretos de su longevidad incluyen claramente su capacidad para evolucionar manteniendo siempre su identidad, como lo demuestran las más de 30 series especiales, basadas en el Fiat 500 y Abarth 595, que han seguido en los últimos años. En 2020, comenzó un nuevo capítulo en su larga historia, con el lanzamiento del New 500, el primer modelo totalmente eléctrico de Fiat, con un impresionante,

Historia del premio "Compasso d'Oro"

Establecido en 1954 y actualmente otorgado cada dos años, el "Compasso d'Oro" surgió a partir de una idea de Gio Ponti y fue patrocinado inicialmente por los grandes almacenes La Rinascente, con el objetivo de resaltar el valor y la calidad de los productos de diseño italiano, siempre desde sus inicios. Luego pasó a la Asociación de Diseño Industrial (ADI), guardián de su organización desde 1958, asegurando su imparcialidad e integridad. Su objetivo es destacar las cualidades de los productos Made in Italy, pero sobre todo reconocer el proceso por el cual el diseño aporta valor al mundo de la fabricación y de forma transversal a la sociedad en general.

El premio es otorgado por un jurado internacional, reelegido en cada ocasión pero siempre compuesto por expertos altamente experimentados del mundo del diseño y la cultura. El Compasso d'Oro premia los proyectos más merecedores entre los previamente señalados por el Observatorio Permanente de Diseño ADI, reunidos cada año en el Índice de Diseño ADI. La selección, realizada por un grupo de más de 100 expertos, se realiza sobre la base de criterios científicos, que incluyen el desempeño del bien, su reducción del impacto en el medio ambiente, el uso de nuevas tecnologías y materiales, y la adherencia a principios formales. Para complementar el premio, los premios Compasso d'Oro Young Design y Career Awards también se otorgan en cada ocasión, tanto a candidatos italianos como internacionales. En 2020, también se otorgaron los premios Product Career Awards, que continuarán haciéndolo posteriormente. Desde el 2001, la Colección "ADI Compasso d'Oro" ha estado en manos de la Fundación ADI; en 2004, el Ministerio de Patrimonio Cultural italiano lo declaró "de excepcional interés artístico e histórico" y, por lo tanto, lo incluyó en el patrimonio nacional.

Museo ADI Design - Compasso d'Oro

El nuevo centro del museo se creó recuperando una ubicación histórica de la década de 1930, anteriormente utilizada como depósito de tranvías tirados por caballos y como planta de distribución de electricidad. El concepto del museo incluía un plan de renovación, para mejorar el rico patrimonio de la arqueología industrial como un rasgo distintivo del edificio en sí. La estructura tiene una superficie total de más de 5.000 m 2, dividida en áreas destinadas a exposiciones, servicios (cafetería, librería, lugares de encuentro), la conserjería del museo y oficinas. Se puede acceder desde la plaza del jardín público, recientemente galardonado con el premio "Compasso d'Oro". Con la mirada fija no solo en la gran tradición italiana, sino también en las de los museos internacionales, el ADI Design Museum se presenta como el nuevo referente de la comunidad del diseño y, al mismo tiempo, como un actor principal de divulgación cultural. Un enfoque principal son los jóvenes, que se convertirán en los portadores de los valores del diseño italiano en el futuro. Por último, pero no menos importante, debe tenerse en cuenta que, para garantizar una lectura completa y atractiva de la historia del diseño, la Fundación ADI - Compasso d'Oro, la Triennale Milano Design Museum Foundation y Assolombarda - con su red de museos corporativos,