Ford Territory Hybrid 2026 llega a México con motor electrificado

A tres años de su lanzamiento en México, Ford presentó la actualización de la Territory, su crossover compacto más exitoso, que ahora estrena versiones híbridas como parte de la estrategia de electrificación de la marca en la región.

"La llegada de la primera Ford Territory Híbrida a México es un momento histórico para el modelo y para nuestra estrategia de electrificación. Este lanzamiento ofrece a nuestros clientes un tren motriz más eficiente y amigable con el medio ambiente", afirmó Laura Valdés, directora de Mercadotecnia y Ventas de Ford de México.

Debajo del cofre, la Territory Hybrid integra un motor L4 de 1.5 litros que trabaja junto a un propulsor eléctrico, entregando en conjunto 241 caballos de fuerza y 232 libras-pie de torque. La potencia se canaliza al eje delantero mediante una transmisión automática, logrando un desempeño equilibrado entre potencia y eficiencia.

Según la marca, con un tanque de 60 litros y el apoyo de la batería, la SUV puede recorrer hasta 1,200 kilómetros, con un rendimiento promedio de 20 km por litro.

Primer contacto: manejo y desempeño

Durante su presentación en el kartódromo KBR de Interlomas, tuvimos un breve primer contacto con la Ford Territory Hybrid 2026, que dejó ver su dinamismo y estabilidad.

El arranque es ágil y la aceleración contundente, ideal para salidas en pendientes o rebases. El balance en el manejoes uno de sus puntos más fuertes: la dirección es precisa, no hay transferencias bruscas de peso y transmite una sensación de control y seguridad incluso en curvas cerradas.

En el interior, la cabina ofrece gran amplitud y confort, con asientos delanteros amplios y espacio suficiente para cinco pasajeros. El tablero digital y pantalla táctil de 12 pulgadas ofrecen conectividad Apple CarPlay y Android Auto, además de un sistema de audio 3D Arkamys de alta fidelidad.

Seguridad y versiones disponibles

Uno de los aspectos destacados es que todas las versiones comparten el mismo nivel de seguridad, con seis bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y estabilidad, distribución electrónica del frenado y monitor de punto ciego.

La versión tope, Titanium HEV, agrega asistente de mantenimiento de carril con corrección automática del volante.

La Ford Territory Hybrid 2026 ya está disponible en México en dos versiones, con ocho colores de carrocería y vestiduras de piel, además de un precio promocional durante octubre.

Precios en México

Trend HEV: $719,900 (precio promocional $699,900 en octubre)

Titanium HEV: $789,900

Con estas versiones, Ford refuerza su presencia en el segmento híbrido y ofrece una opción equilibrada entre rendimiento, espacio, tecnología y seguridad, consolidando a la Territory como uno de los modelos más completos de su categoría.