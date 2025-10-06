Entrega de apoyos, es por acuerdo con el gobernador: Tecmol

José Luis Romero Calzada, conocido como "Tecmol", excandidato a la alcaldía de Ciudad Valles, afirmó que colabora con el Sistema Estatal DIF tras un acuerdo con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Durante un evento con integrantes de los Comités de "Desayunos Escolares", anunció la entrega de 15 mil mochilas y libros para familias de la localidad.

La delegada del DIF en Ciudad Valles, Rebeca Robledo, convocó a las integrantes de los comités para entregar reconocimientos por su labor en las escuelas y en la comunidad. Durante la ceremonia, Robledo cedió la palabra a Romero Calzada, quien detalló los apoyos que coordina con la dependencia estatal.

Romero Calzada expuso que, tras dialogar con la delegada y con el gobernador, se llegó a un acuerdo para "buscar piso parejo para todos" en la entrega de apoyos. Aseguró que los beneficios llegarán a todas las familias sin distinción de colores, religión ni ninguna otra condición, y que se entregarán mensualmente a través de los comités escolares.

Entre los apoyos mencionados están despensas con complementos proteicos como huevo, pescado y pollo, productos de limpieza, una tarjeta de salud gratuita, así como mochilas y libros. "Si les faltan, ahí tenemos, que nos mandó el gobernador, tenemos 15 mil en la oficina, libros, que nos mandó el gobernador", dijo.

Romero Calzada también informó que se realizarán fumigaciones, entrega de malla sombra y próximamente la rehabilitación de calles, actividades para las que pidió colaboración de los asistentes: "Yo no les pido dinero. Pero sí quiero que me ayuden a ayudar".

Durante su discurso, reiteró que su intención es apoyar a quienes colaboren: "Quien me ayude, yo lo ayudo".

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política, el uso de programas o recursos sociales con fines electorales constituye un delito tipificado tanto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales como en los códigos locales.

La normativa prohíbe condicionar apoyos, amenazar con su suspensión o manipular el padrón de beneficiarios para influir en el voto, estableciendo sanciones para funcionarios o particulares que intenten intervenir en la competencia política mediante este tipo de prácticas.