GWM presenta motor V8

Actualmente, la industria automotriz vive una etapa de cambio versatilidad con la llegada de los vehículos híbridos y eléctricos, con lo que se busca marcar una transición hacia la sustentabilidad y el fin de la combustión interna.

Sin embargo, el fabricante chino Great Wall Motor (GWM) aún le da cabida a los motores tradicionales de combustión; pues en días recientes presentaron un enorme motor V8 que estará montado en sus próximos SUV y vehículos de gran tamaño. Algo que ha llamado la atención de los expertos y amantes del automovilismo. ¿Por qué? En Autopistas te damos los detalles.

¿Cómo es el motor V8 de GWM?

Si bien la firma aún no ha dado las especificaciones técnicas, se trata de un motor que es resultado de al menos 10 años de investigación y pruebas para por fin debutar en el mercado asiático.

Es un motor de gran tamaño con 8 cilindros biturbo de 4.0L, dos intercooler e inyector dual, enlazado a una transmisión automática de 9 velocidades desarrollada por GWM.

Este V8 tiene cualidades y características prometedoras, pues se espera que trabaje con mejoras considerables en cuanto a rendimiento y potencia.

De acuerdo con los expertos, el motor está pensado para ser montado en vehículos lujosos y de gran tamaño, tipo 4x4; similares a su modelo Tank.

GWM ya cuenta con experiencia previa en el uso de este tipo de motor; pues tan solo un año atrás presentaron la motocicleta Souo, equipada con un motor de ocho cilindros de gran potencia.

Ahora, la marca china busca montar toda esa maquinaria en los vehículos de cuatro ruedas, algo no tan usual en los automóviles orientales.

Hasta el momento, se desconoce si este motor va a funcionar en su totalidad con combustión interna o va a contar con asistencia eléctrica; similar al V6 3.0 incluido en la gama Tank de GWM.

¿Por qué no es común ver este tipo de motor en vehículos de origen chino?

Como sabrás, China es un país con normativas y restricciones ambientales bastante estrictas; por lo que en temas de emisiones, se limitan a utilizar motores de tipo 1.5 y 2.0 turbo para vehículos de mayor tamaño.

Por esta razón, el hecho de traer al mercado un motor de tipo V8 resulta poco usual para los expertos del automovilismo. Sin embargo, también representa un gran avance en la industria automotriz por el impacto que puede llegar a tener en el mercado mundial.