Importantes lanzamientos en industria automotriz que llegan en 2020

Para empezar el año con el pie derecho, tenemos una lista de 6 autos que seguramente emocionará a más de una persona con su llegada a México en el 2020. En su mayoría son modelos deportivos que apelan por los sentimientos de los fanáticos de los autos. Desde nuevas generaciones hasta actualizaciones, ediciones especiales con mejoras para la pista o un coche eléctrico, estos son 6 lanzamientos para emocionarse en 2020 que llegarán a México.

1.- BMW M2 CS: La versión más radical del BMW M2, uno de los autos deportivos de la marca más aclamados este año, enfocada a pistas llegará a México, y lo hará con 450 caballos de fuerza y una muy buena dosis de fibra de carbono. Tracción trasera, transmisión manual y un motor sobrado de poder... ¿A quién no emocionará este auto? Si bien será la despedida de esta generación del M2, solamente habrá 2,200 unidades en todo el mundo así que los que veremos en México serán más que especiales.

2.- Corvette C8: La nueva generación del deportivo americano ahora traerá un motor en posición central, además de una serie de mejoras importantes para convertirlo en uno de los coches más emocionantes para 2020. El diseño conserva los elementos característicos del Corvette, pero sin duda el gran cambio está en el tren de poder. Si bien se sigue usando un motor V8, ahora nombrado LT2, solamente se comparte una pieza de la antigua generación. La versión convertible añadirá un toque de emoción al aire libre y sin dudas esperamos verlo en suelos mexicanos para mediados del próximo año.

3.- Jaguar F-Type: Solo se trata de la actualización del deportivo biplaza de la casa inglesa, emociona el hecho de ver una cara más moderna que renueva tecnologías a bordo y añade un sazón rudo con trazos de sus hermanos más recientes. Si la tecnología no te emociona, tal vez si lo hagan los 575 caballos de fuerza que tendrá en su versión más poderosa, que echará mano de un motor V8 y tendrá una velocidad tope de 299 km/h.

4.- KIA Optima: La quinta generación del KIA Optima llegara a suelos mexicanos para elevar la actual posición del sedán de la casa coreana. Esto lo piensa lograr con un carácter más deportivo, trazos más modernos y una evolución en el diseño que marca lo que veremos en el futuro de la firma. Hasta el momento no se ha confirmado que versiones llegarán a México, pero sí habrá una versión GT que tendrá 290 hp y una caja automática de doble embrague con 8 velocidades con opcional a tracción integral. ¿No emociona un sedán con tintes deportivos que seguramente llegará a un precio relativamente contenido?

5.- Land Rover Defender: Si lo que a ti te gusta no son los coches deportivos, pero sí las camionetas todoterreno, el lanzamiento de la nueva Defender seguro te emocionará. Para México harán tres versiones, todas tomando como base el modelo 110 de la camioneta, que echa mano de un motor de seis cilindros y 3,0 litros con 400 hp y 405 lb-pie de par. Lo importante es el uso de la caja reductora de dos marchas, suspensión neumática con altura variable y distintos modos de manejo para poder atravesar caminos difíciles.

6.- Porsche Taycan: El deportivo eléctrico de Porsche es, sin lugar a dudas, uno de los lanzamientos que más nos emocionan para 2020 en México. Incluso en términos de diseño, Taycan cumple con los trazos de todo Porsche y añade elementos que no habíamos visto antes gracias a la ausencia del bloque de combustible. Por dentro la tecnología roba protagonismo gracias a un cluster de 16.8 pulgadas, acompañado de otras dos pantallas de 10.1 y 8.4 pulgadas de manera respectiva. En prestaciones no se queda atrás y tiene un equivalente a 750 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 km/h en 2.8 segundos.