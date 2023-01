JAC E10X: ecológico, pero preocupante en seguridad

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, no le dio una sola estrella en seguridad al primer vehículo eléctrico que puso a prueba: el JAC E10x, también llamado EJS1 y E-S1.

Latin NCAP consideró "preocupante" la situación de seguridad para los usuarios en este vehículo, con un costo base en lista de 450 mil pesos.

En impacto de frente la protección ofrecida a la cabeza del conductor fue adecuada y al cuello fue buena. El cuello y la cabeza del acompañante recibieron protección buena. La protección ofrecida al pecho del conductor fue pobre, mientras que la protección ofrecida al pecho del acompañante fue adecuada.

Las rodillas del conductor recibieron protección marginal y débil, ya que pueden impactar con estructuras peligrosas detrás del tablero, las rodillas del acompañante recibieron protección marginal. Las tibias del conductor y del acopañante recibieron protección buena y adecuada. La zona del área de los pies fue considerada como inestable. La estructura del habitáculo fue considerada como inestable.

En impacto lateral, la cabeza y la pelvis obtuvieron protección buena mientras que el pecho y el abdomen ofrecieron protección débil. La prueba de impacto lateral de poste no fue realizada porque el modelo no ofrece protección lateral de cabeza ni como opcional. El asiento mostró protección buena para el cuello del adulto, pero no cumplió con el pre requisito estructural de impacto trasero. El vehículo no cumple con los requerimientos estructurales de impacto trasero.

Latin NCAP destaca que en relación a las normas de seguridad para Vehículos Eléctricos, sucede lo mismo que con los demás vehículos, las normas de seguridad en América Latina y el Caribe son muy débiles, están por lo menos 20 años atrasadas respecto a Europa. Esto es reflejado en el resultado que presenta hoy Latin NCAP, también considerando que los Vehículos Eléctricos deben, como cualquier otro automóvil, cumplir con normas de seguridad. Puede haber algunos requisitos adicionales para EV que no se requieren para vehículos de combustión interna, como el interruptor de corte de emergencia para evitar el riesgo de descarga eléctrica. El JAC no cortó su energía eléctrica después de la prueba frontal como debería haber sido el caso si el corte de emergencia hubiera estado presente y funcionando correctamente. También en el impacto lateral, el sistema de corte indicó que estaba activado pero el automóvil aún podía conducirse y moverse, por lo que la batería seguía conectada y funcionando.