JETOUR G700 llega a México

El fabricante chino JETOUR confirmó la llegada a México de su nuevo G700, un SUV híbrido enchufable que promete combinar potencia, lujo y capacidad todoterreno. Se trata del primer modelo de la marca con la arquitectura GAIA, pensada para ofrecer máximo rendimiento sin perder confort ni elegancia.

El anuncio se realizó durante la reunión anual de distribuidores encabezada por Johnny Fang, CEO de JETOUR SOUEAST México, donde se confirmó que el G700 será el buque insignia de la compañía en el país.

Con un motor turbo de 2.0 litros y dos propulsores eléctricos, el sistema híbrido desarrolla 751 caballos de fuerza y 836 libras-pie de torque, acoplados a una transmisión DHT de dos velocidades. El conjunto ofrece una autonomía combinada cercana a los 1,400 kilómetros, y hasta 139 kilómetros en modo totalmente eléctrico.

El G700 está construido sobre un chasís body-on-frame reforzado, con suspensión neumática CDC de control electrónico, dirección en ambos ejes y capacidad para elevar la carrocería hasta 320 milímetros, lo que le permite vadear hasta 970 milímetros de agua. Estas cifras lo colocan entre los SUV más capaces de su categoría.

En el interior, el nuevo modelo busca competir con las marcas de lujo europeas: incorpora una pantalla envolvente de 35.4 pulgadas, un panel central táctil de 15.6 pulgadas y un monitor trasero de 17.3 pulgadas. Los asientos delanteros cuentan con calefacción, ventilación, masaje y memoria, mientras que el copiloto disfruta de una versión tipo gravedad cero.

El equipamiento premium se completa con audio Lexicon de 18 bocinas, filtro CN95, aromaterapia integrada, refrigerador con control de temperatura y climatización tri-zona. Las calaveras con proyección digital refuerzan el carácter tecnológico del vehículo.

JETOUR destacó que el G700 2026 marca su consolidación en el mercado mexicano y que próximamente se revelarán los precios y configuraciones oficiales en la red de distribuidores de JETOUR SOUEAST México.