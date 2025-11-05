logo pulso
Esposa de Carlos Manzo tomará posesión como alcaldesa de Uruapan

Sheinbaum Pardo indicó que acordó seguir en comunicación para seguir con el apoyo

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 09:12 a.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Después de que este martes se reunió con Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que acordó seguir en comunicación para seguir con el apoyo.
En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que esta mañana se reunió con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del que se alista un borrador.
Comentó que Ramírez Bedolla tiene hoy una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.
Destacó la reunión que tuvo ayer con su gabinete legal y ampliado para distribuir tareas para este Plan que harán con distintos sectores del estado. Confió en que se tenga un primer borrador este viernes por la tarde y presentarlo la próxima semana.
Sobre el encuentro con Grecia Quiroz, el hermano del alcalde y un equipo cercano, la mandataria federal indicó que "evidentemente ellos exigen justicia y que se llegue hasta el final de la investigación".
"Platicamos hacia adelante, ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan", dijo al referir que hoy toma posesión en el Congreso de Michoacán.
"Acordamos seguir en comunicación", dijo para seguir apoyando a Uruapan.

Sheinbaum Pardo indicó que acordó seguir en comunicación para seguir con el apoyo

