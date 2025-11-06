Kavak busca cerrar brecha de financiamiento automotriz con fintech

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Kavak anunció el lanzamiento de Kavak Crédito, marcando su evolución de startup de compraventa de autos a una plataforma integral de acceso a vehículos y servicios financieros. Esta expansión refuerza su vínculo con los clientes y consolida su liderazgo en la transformación digital y económica de América Latina.

Transformación del financiamiento automotriz en México

En México, donde el acceso al crédito sigue siendo un reto para millones de personas, Kavak Crédito redefine el panorama del financiamiento automotriz con dos soluciones complementarias: Meses y Préstamo.

"En Estados Unidos, 7 de cada 10 personas tienen acceso a un crédito automotriz, mientras que en América Latina solo 2 lo consiguen. Kavak Crédito nace para cerrar esa brecha, con productos diseñados según la realidad de cada cliente y con las herramientas necesarias para que más personas alcancen el auto de sus sueños", afirmó Carlos García Ottati, Fundador y CEO de Kavak.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Productos innovadores para la inclusión financiera

Tras analizar a fondo las principales barreras que impiden a muchos mexicanos acceder a un auto, Kavak Crédito desarrolló dos productos innovadores -Meses y Préstamo- diseñados para simplificar el proceso y promover la inclusión financiera a través de la tecnología.

Meses facilita la compra de un auto con pagos mensuales desde $2,499 MXN. Los clientes pueden elegir entre más de 6,000 autos, dar un enganche desde el 15% y financiar su compra hasta en 72 meses, todo mediante un proceso 100% en línea y transparente. Con 7 de cada 10 solicitudes preaprobadas y un 40% de clientes sin historial crediticio, Meses abre la puerta a miles de personas que buscan su primer auto.

En paralelo, Préstamo ofrece a los dueños de autos acceso rápido y competitivo a liquidez sin vender ni dejar de usar su vehículo. Los clientes pueden solicitar hasta el 60% del valor de su auto y pagar en plazos de hasta 60 meses, mediante un proceso totalmente digital. Más de 1,000 personas ya lo han utilizado para refinanciar deudas, iniciar un negocio o cubrir gastos imprevistos.

"Con Kavak Crédito estamos derribando las barreras que han limitado a millones de personas para acceder a un auto. En regiones donde la movilidad define las oportunidades, usamos la tecnología y los datos para construir soluciones financieras más justas y accesibles para todos. Nuestra visión es construir un futuro donde tener un auto no sea un privilegio, sino una posibilidad al alcance de todos", agregó García Ottati.

En México, el 40% de los clientes que compran un auto a través de Kavak lo hacen por primera vez en su vida. Con Kavak Crédito, la compañía construye un puente entre la movilidad y las finanzas digitales, ampliando el acceso al auto y fortaleciendo su posición como un actor clave en la transformación digital y económica de América Latina.