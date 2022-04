KIA esquiva falta de modelos con producto hecho en el país

La escasez de vehículos que ha ocasionado la falta de semiconductores a escala mundial hizo que KIA apostara por una estrategia de mayor comercialización de autos hechos en México.

En el primer trimestre del año las ventas de KIA se incrementaron 11%, cuando el mercado automotriz en general disminuyó 3%.

David García, director nacional de Ventas de KIA, dijo que la estrategia para sortear la falta de inventario en las agencias fue abastecer con producto hecho en México.

La compañía tiene una planta en Pesquería, Nuevo León, donde fabrica los modelos Rio y Forte.

El mes pasado Rio se colocó como el modelo más vendido de la marca, con 4 mil 507 unidades, siendo su mejor mes en la historia de la armadora en México.

En segundo lugar se posicionó Seltos, con mil 369 unidades vendidas, seguido de Forte, con mil 227 vehículos. El cuarto lugar correspondió a Soul, con 414 autos, y en quinto Sportage, con 325 unidades.

García comentó que las SUV que se importan de Asia tienen tiempos de espera de hasta cinco semanas para su entrega, mientras que el producto nacional se puede entregar más rápido.

Respecto al alza de precios, KIA aplicó un incremento de casi 3% en febrero, pero García aclaró que no se habían ajustado precios desde noviembre de 2021.

"Queremos mantener la dinámica comercial y hemos mantenido la tasa de interés en 5% por más de dos años para el modelo Rio", explicó.

"Y cuando sabemos que el modelo que están comprando va a tardar en llegar, no nos quedamos con tu coche, si es que nos estás vendiendo tu coche anterior. Dejas el enganche y respetamos el precio hasta que llegue el vehículo".

Lo anterior, debido a que algunas marcas no están respetando el precio de los vehículos cuando tardan semanas en llegar y cobran el precio actual, no el que había cuando se inició la orden de compra.

Para la venta de autos seminuevos, KIA decidió dar la misma tasa de interés que para la compra de uno nuevo.

"Era muy común que te dieran una tasa de interés más alta para la compra de un seminuevo, porque era mayor riesgo, pero nosotros estamos dando la misma tasa que para uno nuevo", apuntó García.

Esto ayudó a que en marzo se vendieran 450 vehículos seminuevos, tanto de KIA como de otras marcas.

En tanto, la financiera KIA Finance obtuvo un porcentaje histórico de 58% de las ventas en marzo con el modelo Rio.

García comentó que, ante la escasez de modelos y la competencia entre las marcas, el consumidor está aprendiendo a pedir mejores condiciones de compra para compensar los tiempos de espera.

A escala global, KIA registró ventas de 250 mil 646 unidades en marzo pasado, una disminución interanual de 0.9%.

Sin embargo, las ventas fuera de Corea totalizaron 205 mil 580 unidades, 1.8 % más que en marzo de 2021.

La compañía tuvo un desempeño comercial positivo en regiones clave como Europa, Asia Pacífico e India.

La línea de SUVs lideró las ventas globales, siendo Sportage el modelo más vendido, registrando ventas globales de 36 mil 154 unidades en marzo.