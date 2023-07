KIA incursiona en la venta de autos eléctricos en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL). - La automotriz coreana KIA ha decidido entrar a la competencia de autos eléctricos en México con el modelo EV6, el cual estará a la venta en el último cuatrimestre del año.

El EV6 es una pequeña SUV eléctrica fabricada en Corea del Sur que competirá con otros autos eléctricos de Volvo y Tesla.

Durante la presentación del vehículo, Horacio Chávez, director general de KIA México, comentó que el objetivo de la compañía es que, en 2030, 55% de sus ventas a nivel mundial sean de autos eléctricos, lo que equivale a 2.4 millones de unidades.

Para lograr este objetivo, la compañía está invirtiendo 25 mil millones de dólares.

Como parte de esta estrategia, se está construyendo una nueva planta en Georgia, Estados Unidos, con capacidad de producir 300 mil unidades anuales, la cual estará lista en 2025 con una inversión de 5 mil 500 millones de dólares.

En la planta de Georgia se fabricará el EV9 otra SUV eléctrica que también se comercializará en el mercado mexicano.

En tanto, el EV6 ya se comercializa en Estados Unidos y Colombia. Con el EV6, KIA se ha colocado en tercer lugar en ventas de autos eléctricos en el mercado estadounidense, después de Tesla y Ford.

Chávez dijo que el mercado mexicano está abierto a la compra de autos eléctricos, pues en una reciente encuesta entre mil personas, 57% considera que un auto eléctrico será su próxima compra.

"Hemos visto como en el mercado mexicano, a pesar de que es un mercado todavía pequeño, han ido incrementando mes tras mes (la venta de autos eléctricos) queríamos ser parte de esta tendencia.

"El EV6 fue un éxito en ventas en Estados Unidos y eso a veces dificulta la llegada a México, pero ya hay una disponibilidad asignada a este país", indicó Chávez.

KIA también emprenderá un plan de renovación de sus 97 agencias en el país para que todas comercialicen vehículos eléctricos en 2025 y puedan ofrecer la recarga de los vehículos en sus instalaciones.

El EV6 de KIA se podrá cargar en la red pública para autos eléctricos en el país y los dueños podrán instalar su propio cargador en casa.

No producción en México. El director general de KIA México descartó que el EV6 se fabricará en la planta de Pesquería, Nuevo León, pese al anuncio que hizo hace algunos meses el gobernador del estado, Samuel García, de que la compañía fabricaría autos eléctricos en esa entidad.

"No hay nada que se pueda anunciar de cambios en la planta, se seguirá produciendo Río y Forte. Forte gradualmente creciendo producción para el mercado mexicano.

"EV6 se produce actualmente en Corea y a partir del siguiente año se producirá el EV9 en la planta de Georgia, Estados Unidos. Por el momento, un plan de KIA México para producción o inversión no hay nada que podamos decir en este momento", dijo Chávez, en entrevista.

La producción del EV6 en Corea sustituyó a la del deportivo Stinger.