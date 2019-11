La octava generación Golf

Digitalizado, conectado e intuitivamente utilizable, nunca antes un Golf había sido más progresivo que esto, y nunca antes se había centrado tanto en el conductor a bordo.

El nuevo Golf es el primer modelo en su clase de precio con una cabina de piloto de gama alta completamente digital de serie (la "Cabina de Innovision" también viene adicionalmente como un extra opcional). Las pantallas y los elementos operativos se han digitalizado para que se expliquen por sí mismos.

El nuevo control de voz altamente innovador también reacciona a los comandos de voz naturales y es un juego de niños para operar. En resumen: la arquitectura interior digital permite una dimensión completamente nueva de operación intuitiva.

Todos los sistemas digitales en el nuevo Golf no solo están conectados entre sí, sino también al mundo exterior del Golf a través de una Unidad de Conectividad en línea (OCU).

La OCU estándar, con eSIM integrado, se conecta con las funciones y servicios en línea de "We Connect" y "We Connect Plus", que incorporan transmisión, radio web y otras funciones en línea. Además, las funciones y los sistemas también se pueden desbloquear en una fecha posterior utilizando "Actualizamos".

El nuevo Golf está "siempre activo".Además, el panorama de la pantalla digitalizada se puede personalizar para adaptarse a los gustos individuales de cada conductor y sus neceidades.

La Cabina digital en red de Volkswagen cambiará la forma en que conducimos: el nuevo Golf se convertirá en un elemento de cambio aquí, introduciendo el comienzo de la era digital en la producción a gran escala.

El octavo Golf estará disponible en no menos de cinco versiones de propulsión híbrida. Su debut también celelogdeun generador de arranque por correa, una batería de iones de litio de 48V y la última generación de motores TSI eficientes forman una nueva unidad híbrida suave en el eTSI.

Beneficios tangibles: el consumo se ha reducido hasta en un 10% (sobre la base de WLTP) y el vehículo es extremadamente ágil y cómodo al salir. Volkswagen ofrecerá el Golf en tres etapas de salida eTSI: 81 kW / 110 CV, 96 kW / 130 CV y 110 kW / 150 CV.