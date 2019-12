Land Rover Defender, dramático como en película

Con una dramática demostración en el descenso de una inclinación a 42 grados, transmitida en vivo desde Frankfurt a una audiencia global de entusiastas fanáticos, el nuevo Defender de Land Rover fue presentado como el más capaz de los 4x4 en su tipo.

Para su llegada a México, la gama del Defender 2020 queda compuesta por tres versiones: 110, 110 First Edition y 110 X. Todos con un motor turbo de seis cilindros y 3.0 litros, que junto a un sistema microhíbrido es capaz de generar 400 hp y 405 lb-pie. El poder se envía a las cuatro ruedas a través de una caja automática de ocho velocidades.

Land Rover reporta una aceleración de 0 a 100 km/h en 6.1 segundos, aunque lo realmente sorprendente es todo el equipamiento enfocado al uso off road. De serie cuenta con caja reductora de dos marchas (largas y cortas), suspensión neumática de altura variable, amortiguación variable, arranque de baja tracción, distintos modos de manejo y un control de descenso de pendientes de capacidades espectaculares, entre otros.

Lleva rines de 19", asientos delanteros con ajuste eléctrico, cámara de visión de 360º, asistente de mantenimiento de carril, freno autónomo de emergencia, faros de LED, sensor de vadeo, navegación, infotenimiento con pantalla de 10", entre otros.

Los clientes podrán personalizar su vehículo de más formas que cualquier Land Rover anterior, con cuatro paquetes de accesorios. Los paquetes Explorer, Adventure, Country y Urban le dan a Defender un carácter distinto para ayudar a los propietarios a aprovechar al máximo su mundo. Los modelos exclusivos de la Primera Edición con especificaciones únicas estarán disponibles durante el primer año de producción.

El fabricante de vehículos de Gran Bretaña tiene una asociación de larga data con EON Productions en las películas de Bond, que comenzó en 1983 cuando apareció un Range Rover Convertible en Octopussy .

Defender aparece en No Time To Die (No hay tiempo para morir), donde también presenta el Range Rover Sport SVR, la Serie III Land Rover y el Range Rover Classic.

La película se estrenará a nivel mundial en los cines desde el 2 de abril de 2020 en el Reino Unido a través de Universal Pictures International y en los Estados Unidos el 10 de abril, desde Metro Goldwyn Mayer Studios a través de su pancarta United Artists Releasing.

No Time To Die es dirigida por Cary Joji Fukunaga y protagonizada por Daniel Craig.

En México el Defender entrará al mercado en el primer trimestre de 2020, con precios de $1,282,450 para el 110; $1,602,83 para el 110 Firts Editon y $1,932,367 de la X 110, ésta la más alta de las tres versiones que estarán disponibles.