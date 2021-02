Los autos eléctricos de BMW serán de aluminio producido con energía solar

BMW Group se abastecerá de aluminio producido mediante electricidad solar, en el camino hacia el objetivo de la compañía de reducir las emisiones de CO 2 en su red de proveedores en un 20% para 2030.

La producción de aluminio consume mucha energía, por lo que el uso de energía verde, como la electricidad solar, ofrece un potencial considerable para reducir las emisiones de CO 2 . Es por eso que BMW Group también planea abastecerse de aluminio producido con energía verde a largo plazo, lo que le permitirá evitar aprox. 2,5 millones de toneladas de emisiones de CO 2 durante los próximos diez años. Esto equivale a aproximadamente el tres por ciento de los objetivos de CO 2 que la empresa ha establecido para su red de proveedores.

"Aspiramos a liderar el camino en sostenibilidad e implementar nuestros objetivos de sostenibilidad de manera sistemática. Podremos cumplir más del 50% de nuestros objetivos de CO 2 para la red de proveedores, simplemente utilizando energía verde. El uso de electricidad solar para producir aluminio es un paso importante en esta dirección ", dijo el Dr. Andreas Wendt, miembro del Consejo de Administración de BMW AG responsable de Compras y Red de Proveedores.

El aluminio producido mediante energía solar se procesa en la fundición de metales ligeros de la planta Landshut de BMW Group para fabricar componentes de carrocería y tren de transmisión, incluidos los necesarios para trenes de transmisión eléctricos, por ejemplo. El abastecimiento de 43.000 toneladas de aluminio solar valorado en los millones de euros de tres dígitos suplirá casi la mitad de las necesidades anuales de la fundición de metales ligeros en Plant Landshut.

AUTOS ELÉCTRICOS, DOS VECES VERDES

La tendencia hacia la movilidad eléctrica significa que un porcentaje mucho mayor de las emisiones de CO 2 durante el ciclo de vida de un vehículo proviene ahora del valor agregado en la red de proveedores. En un vehículo electrificado, las emisiones de CO 2 de la fase de uso son mucho menores, pero producir celdas de batería o aluminio consume mucha energía. Sin medidas correctivas, las emisiones de CO 2 por vehículo en la cadena de suministro de BMW Group aumentarían en más de un tercio para 2030. La compañía no solo quiere detener esta tendencia, sino también revertirla, e incluso reducir las emisiones de CO 2 por vehículo en 20 % de los niveles de 2019.

Por lo tanto, BMW Group ya ha acordado con los proveedores para sus celdas de batería de quinta generación actuales que solo usarán energía verde para producir celdas de batería.

BMW Group ahora está dando el siguiente paso lógico al obtener aluminio producido con energía verde. Porque, a medida que despegue la movilidad eléctrica, el aluminio se volverá cada vez más importante como material ligero que puede compensar parcialmente el gran peso de las baterías en los vehículos electrificados. Sin embargo, la producción de aluminio consume mucha energía. La generación de la electricidad necesaria para producir aluminio primario, es decir, el aluminio obtenido directamente del compuesto mineral alúmina, es la única responsable de aproximadamente el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria mundial del aluminio. El uso de electricidad solar es, por tanto, una palanca eficaz para reducir las emisiones de CO 2 asociadas a la fundición de aluminio.

DEL DESIERTO DE DUBAI A AUTOS BMW

BMW Group ya tiene una relación de suministro de larga data para aluminio primario con Emirates Global Aluminium (EGA). EGA se ha convertido ahora en la primera empresa del mundo en utilizar también electricidad solar para la producción comercial de aluminio, que inicialmente suministrará exclusivamente a BMW Group. EGA obtiene la electricidad utilizada para producir el aluminio destinado a BMW Group del Parque Solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum en el desierto a las afueras de Dubai, que, en la etapa final de desarrollo, se convertirá en el parque solar más grande del mundo. Es operado por la Autoridad de Agua y Electricidad de Dubai, que tiene la electricidad que produce de manera sostenible certificada por terceros, lo que garantiza que pueda suministrar a EGA energía que sea rastreable y transparente.

Abdulnasser Bin Kalban, director ejecutivo de EGA, dijo: "Estamos encantados de tener a BMW Group como nuestro primer cliente de aluminio CelestiAL bajo en carbono de EGA. El aluminio es ligero, resistente e infinitamente reciclable. Por eso juega un papel tan importante en el desarrollo de una sociedad más sostenible y en hacer posible la vida moderna. Pero también es importante la sostenibilidad de la producción del aluminio. El aluminio solar es un paso en la dirección correcta: utiliza una fuente de energía natural y abundante en nuestro entorno desértico para producir un metal que es vital para el futuro de nuestro planeta ".

Wendt agrega: "En EGA, hemos encontrado un socio fuerte que valora el desarrollo sostenible tanto como nosotros. Es un honor especial para nosotros ser el primer cliente en recibir aluminio producido mediante energía solar. El aluminio juega un papel importante en la movilidad eléctrica y el uso de aluminio producido de manera sostenible es tremendamente importante para nuestra empresa ".

UN PRODUCTOR "PREMIUM"

EGA es el mayor productor mundial de "aluminio premium" y fue la primera empresa con sede en Oriente Medio en unirse a la Iniciativa de administración del aluminio. EGA ha suministrado aluminio primario a BMW Group desde 2013.

EGA es un productor de aluminio integrado, con operaciones que van desde la extracción de bauxita hasta las refinerías y la electrólisis, hasta la producción de aluminio primario fundido.

En 2019, EGA vendió 2,6 millones de toneladas de metal fundido. EGA es el único productor de aluminio en los Emiratos Árabes Unidos, lo que lo convierte en el quinto país productor de aluminio más grande del mundo.

Con más de 400 clientes en más de 50 países, EGA es uno de los mayores proveedores de aleaciones de fundición para la industria automotriz en todo el mundo. EGA cuenta con la certificación IATF 16949: 2016, el último estándar global establecido por la industria automotriz, cuyo objetivo es garantizar una gestión de calidad aún más rigurosa en la cadena de suministro automotriz global.