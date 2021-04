Los cinco autos accesibles que gastan menos gasolina

Luego de que el día de ayer lunes se reportara un aumento en el costo del combustible que alcanzó un máximo histórico de hasta $25.50 por litro, muchas personas se quejaron ante la situación. Pues muchos consumidores nacionales buscan al momento de comprar un auto un buen rendimiento de combustible.

Si de ahorrar combustible se trata, y descartando los autos eléctricos por obvias razones, no hay una mejor opción que los vehículos híbridos. Sin embargo, hay aún un buen número de personas que no se convencen de este tipo de autos, principalmente por su elevado costo. Para ese segmento de compradores que buscan ahorro de gasolina a precios "accesibles" las marcas tienen a su disposición algunos autos que ofrecen muy buen rendimiento combinado.

En esta lista te juntamos 5 opciones que más ahorran combustible de acuerdo a la cifra proporcionada por cada una de las marcas. Es necesario mencionar que el rendimiento señalado se refiere al apartado de "combinado", que promedia su uso en ciudad y carretera. También, es necesario mencionar que en el conteo solamente se tomaron en cuenta autos con motores de gasolina convencional y se dejaron fuera las motorizaciones diesel.



5. Hyundai Grand i10 – 22.4 km/l

El subcompacto de Hyundai presentó una nueva propuesta a mitad de año, sin embargo baja dos posiciones con respecto a su generación anterior. El motor es, de igual manera a muchos del segmento, de 1.2 litros de desplazamiento, pero en este caso se cuenta con 83 hp y 84 lb-pie de par. Esta mecánica se desempeña de manera equilibrada y se puede optar por una transmisión manual en sus versiones hatchback y sedán para tener el control de los cambios y buscar optimizar el rendimiento de combustible. Precio: $201,500.



4. SEAT Ibiza FR – 22.8 km/l

Uno de los coches que no esperabas en esta lista, pero si lo piensas bien es un contendiente interesante cuando se trata de ahorrar combustible. El motor disponible en la versión FR es tricilíndrico y turbocargado, lo que significa que tendrá un rendimiento combinado de 22.8 km/l, sin sacrificar el "desempeño" común del Ibiza. Lo que es importante mencionar es que, al ser un motor con inducción forzada y de poco desplazamiento, siempre será necesario estar al tanto del correcto funcionamiento de este elemento y tratar de ser "amables" con el manejo para no sobrecargar de trabajo a este propulsor y sacrificar considerablemente los consumos.

Precio: $361,900.



3. Chevrolet Onix – 23.3 km/l

Chevrolet presentó el Onix hace un año y hoy en día es uno de los coches con mejor rendimiento de combustible combinado que se pueden comprar. Esto se logra en gran parte gracias a su motor de 1.0 litros turbocargado de 3 cilindros con 114 hp para sus versiones de entrada, que pueden dar hasta 23.3 km/l según la marca. En nuestras pruebas, notamos que el Chevrolet Onix es una buena propuesta para los compradores que estén en búsqueda de un auto balanceado, con buen equipamiento que no le importe encontrar algunos plásticos ásperos en la cabina.

Precio: $275,100.



2. Dodge Attitude – 23.5 km/l

Según la marca, con el Attitude se pueden recorrer hasta 1,200 kilómetros con un tanque de gasolina y, gracias a su tanque de 42 litros y poco consumo, no suena descabellado lograr esta hazaña teniendo mucho cuidado con los consumos. Bajo el cofre se encuentra un motor de 3 cilindros con 76 caballos de fuerza, que va totalmente en contra a la corriente de los demás vehículos bajo el cobijo de Dodge: altos consumos y mucha potencia. Precio: $233,100.



1. Mitsubishi Mirage – 26.2 km/l

El auto recupera su lugar como el más ahorrador de combustible en su versión 2021. Mirage cuenta con un motor de tres cilindros con un desplazamiento de 1.2 litros y un depósito de combustible de 42 litros. Gracias a su peso de 905 kg y 76 hp, su desempeño se puede catalogar como "ágil", pero no esperemos un auto con sensaciones deportivas pues más bien prioriza el bajo consumo de combustible y un buen espacio interior. Precio: $244,300.