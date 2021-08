Mazda presenta seguro contra de robo a autopartes

Ante el escenario de inseguridad que se vive en distintas ciudades de México, el robo de autopartes es más visible en las calles. Esto, a pesar de que los reportes oficiales de este delito en la Ciudad de México no han subido de manera significativa y una de las razones por las que se puede entender que este delito no registre un aumento considerable contra lo asentado en años anteriores es el hecho de que la pandemia puede inhibir la intención de ir a reportar este daño a las instancias correspondientes.

De hecho, según un informe presentado por legisladores de la Ciudad de México, se estima que solo uno de cada cuatro robos de autopartes es reportado a las autoridades. A esto se suma un incremento de 20% en este delito en los primeros tres meses de 2021, contra lo registrado el año pasado. No obstante, basta salir a las calles para darse cuenta de la gran cantidad de autos sin faros, espejos laterales o centros de rines (o la desafortunada combinación de todos).

Para hacer frente a este triste fenómeno, Mazda anunció esta semana el lanzamiento de un seguro que protege a sus consumidores frente al robo de piezas y autopartes de sus autos. Esta cobertura contempla la posibilidad de ser adquirida frente a cualquiera de sus modelos nuevos o bien, ejemplares de 2018 a la fecha.

El precio de este seguro para los Mazda recién vendidos es de 2 mil pesos de manera anualizada, mientras que para los vehículos previamente adquiridos es de 3 mil pesos. El seguro contempla el amparo de piezas por una prima total anual de no más de 3 mil pesos, la cual representa una suma asegurada de hasta $70 mil pesos. A lo anterior, se suma el beneficio del 0% de costo de deducible si la reparación se lleva a cabo en un distribuidor autorizado de Mazda.

La lista completa de piezas que entran dentro de esta cobertura es la siguiente: tapones de rines (embellecedores de rueda), birlos (incluyendo el de seguridad), capuchones de birlos, tapa de cubos de Rin, (tapa de birlos), fascias delanteras y traseras, parrilla, barra de techo portaequipaje, porta placas, molduras exteriores, rejillas de fascias, cuartos de fascia y/o de salpicaderas, emblemas, tolva delantera y trasera (spoilers de fascias), faros, faros de niebla, calaveras, espejos (lunas y/o carcasas de espejos y/o calaveras de espejos y/o mecanismos de control de espejos y/o soportes), limpiaparabrisas trasero y/o delanteros (rasquetas y/o brazos con tapón),quemacocos y/o sus componentes, tapas de fascia delantera y/o trasera, tapa y tapón de gasolina, antena exterior, cuartos de iluminación de porta placas trasera, alerones con o sin Luz de freno, estéreo y/o sus botones de control, pantalla táctil de color, pantalla de video 9", cámara de visión trasera, tapa de guantera de copiloto y chapa, asientos y/o sus componentes, así como sus dispositivos de sujeción, rines y llantas.