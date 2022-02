México, líder en electrificación en América Latina para Nissan

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Como parte del plan de inversión de 18 mil millones de dólares en los próximos 5 años para la electrificación de vehículos de Nissan, México será el primer país donde estará disponible la tecnología e-power.

La tecnología e-power ofrece una conducción 100% eléctrica y será la primera que Nissan lanzará en América.

De visita en el país, Ashwani Gupta, director de operaciones de Nissan Motor Corporation, adelantó que la tecnología e-power estará disponible en el país en mayo de 2022.

La automotriz japonesa planea lanzar 23 vehículos eléctricos de aquí a 2030, con el objetivo de alcanzar el 50% de electrificación de su portafolio en ese periodo.

La electrificación de la compañía no sólo incluye el lanzamiento de nuevos modelos eléctricos sino la creación de todo un ecosistema que incluya el reciclaje de las baterías eléctricas y la red de recarga.

"Cuando lanzamos el Leaf (el primer auto eléctrico de la compañía), no existía el consumidor, ni el mercado, ni los competidores.

"Después de 10 años de la electrificación, ahora la pregunta es ¿Cómo hacemos que el consumidor elija de manera natural un auto eléctrico? El desempeño de manejo tiene que ser excitante y mejor que el de los autos con motor de combustión interna y el precio debe ser equiparable a los de combustión interna, por lo que es necesario invertir en el tren motriz eléctrico, las baterías y el desempeño", explicó Gupta durante una presentación ante medios de comunicación.

Por su parte, José Román, presidente y director general de Nissan Mexicana, destacó que México es el cuarto mercado con mayor volumen de ventas para la marca a nivel global, con más de 6 millones de unidades vendidas históricamente.

"Cerramos el año calendario 2021 con 203 mil 918 unidades comercializadas, lo que representa cerca de un 5% más en comparación con el año calendario 2020", comentó.

Además, 40% de la producción de Nissan en el país se queda en el mercado mexicano.

Por lo tanto, Gupta destacó que la compañía no utiliza a México únicamente como base exportadora sino que 40% de la producción es para el mercado local.

"Cuando hacemos productos para los clientes nacionales quiere decir que estamos incorporando todas las tendencias de consumo de los clientes globales y las tecnologías.

"Queremos que ese 40% sea cada vez más robusto", indicó Gupta.

El vicepresidente de manufactura de Nissan, Joan Busquets, dijo que las plantas de México tienen capacidad para fabricar vehículos híbridos eléctricos, pero depende de la demanda.

"Si hay demanda, nosotros tenemos unas instalaciones magníficas para adaptarlas a lo que sea, pero hoy por hoy, los volúmenes importantes aún siguen siendo de combustión interna.

"Estamos apenas empezando", dijo Busquets.

El año pasado, Nissan renovó 60% de su portafolio de productos, siendo el más reciente la nueva Frontier V6 PRO-4X.

Y en los próximos 18 meses, se lanzarán 12 nuevos modelos, a pesar de la crisis de los semiconductores y la pandemia.