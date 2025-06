Motociclistas: ¿Cuándo sí y cuándo no pueden circular entre carriles?

Entre los automovilistas de México, existe un dicho muy popular: "Si sabes manejar en la Ciudad de México, sabes manejar en cualquier parte del mundo". Aunque suena exagerado, no podemos negar que manejar a diario en la CDMX es un verdadero reto, existe el tráfico, camiones, motociclistas, scooters y peatones compartiendo el mismo caos.

Y en medio de esto, cada vez más personas optan por vehículos de dos ruedas como lo son motocicletas, bicicletas, scooters eléctricos y bicicletas eléctricas, buscando ahorrar tiempo y evitar el tráfico. Pero, la verdadera pregunta ¿es legal circular entre carriles en motocicleta? En Autopistas te lo explicamos.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de la CDMX?

Durante años, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establecía que las motocicletas debían usar un carril completo, como cualquier otro vehículo. En otras palabras, no podían circular entre carriles durante el tráfico. Sin embargo, esto ha cambiado.

El Artículo 21 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, en la sección correspondiente a motocicletas, establece que sí está permitido circular entre carriles, pero únicamente bajo ciertas condiciones:

Está permitido circular entre carriles solo si el tránsito está detenido, ya sea por un semáforo en rojo o por congestión vehicular. En estos casos, el objetivo es que el motociclista se coloque en el área específica para motos, esa franja entre la línea peatonal y los vehículos con el símbolo de motocicleta.

¿Cuándo es ilegal filtrar entre autos?

Aunque muchos motociclistas lo hacen, circular entre carriles mientras el tráfico fluye está prohibido y es peligroso. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito

No se puede circular sobre aceras, áreas peatonales ni ciclovías.

Tampoco se permite invadir carriles exclusivos para transporte público, como el Metrobús o el Trolebús.

Entonces, ¿se puede o no?

Sí se puede, pero solo si el tráfico está completamente detenido.

No se puede cuando los vehículos están en movimiento.

Filtrar entre carriles en movimiento pone en riesgo tu vida y la de los demás, además de violar el reglamento.