Museo de autos clásicos subastará 200 coches para evitar la quiebra

El Muscle Car City Museum, ubicado en Florida, ha atraído a propios y extraños por muchos años gracias a la basta colección que se encuentra en dicho lugar, con más de 300 autos clásicos con un gran valor por su historia.

Lamentablemente, los últimos meses no han sido los mejores para el museo, pues la pandemia de coronavirus en el mundo los obligó a cerrar sus puertas o abrir de manera muy limitada algunos días, reduciendo los ingresos considerablemente. Para no irse a la quiebra, tomaron una decisión complicada y subastarán más de 200 autos los próximos días.

El museo, creado por Rick Treworgy tiene un especial interés por modelos Chevrolet, contando con más de 80 Corvettes de varias generaciones. De acuerdo con el dueño del lugar, tenía pensado vender algunas unidades en 2022 para renovar el lugar, pero la pandemia de Covid-19 lo obligó a acelerar el proceso para evitar la bancarrota.

Entre los autos que se subastarán encontramos modelos como Camaro, Chevelle, Pontiac GTO, Bel Air, Impala y numerosas pick-ups de los años 50 y 60. De igual manera, la Chevrolet Blazer K5 edición especial limitada en el mundo será puesta a disposición del mejor postor.

Si quieres hacerte de algo de este museo, pero tu presupuesto no es tan elevado como para comprar un automóvil clásico de colección, una pequeña sección de carteles, anuncios y figuras a escala también será puesta a subasta.

La puja comenzará el 22 de enero con 48 coches, entre los que destacan varios Corvettes clásicos. No obstante, la colección también incluyen modelos recientes como un Corvette Z06 de 2016, un ZR1 de 2010 y el más reciente Corvette Stingray C8 2020.

Mecum, compañía experta en subastas de propiedades valiosas, será la encargada de realizar dicho evento, que se llevará a cabo de forma virtual en su sitio web.