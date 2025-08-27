Nissan anuncia la producción final del GT

El pasado 26 de agosto, Nissan Motor Co. anunció el fin de la producción de su mítico GT-R R35.

Después de 18 años la marca japonesa pone fin al legendario superdeportivo que redefinió el concepto de potencia y accesibilidad en el mundo de los superautos.

En Autopistas te contamos todo al respecto.

El primer Nissan GT-R salido en 2007 destacaba por su poderoso motor V6 biturbo de 3799 cc y 24 V, 473 caballos de vapor a 6400 rpm.

Como dato curioso, los motores del Nissan GT-R R35 fueron construidos a mano por 9 maestros artesanos "Takumi" en la planta de Yokohama.

Además, este poderoso auto deportivo consiguió, además, balancear la deportividad con capacidad todoterreno y comodidad con un sistema de tracción total ATTESA ET-S y un diseño aerodinámico.

Dicho motor construido de forma artesanal durante 18 años con el que consiguieron hacer 7 minutos y 38 segundos en el exigente circuito de Nürburgring en 2007, sólo para mejorarlo en 2008 con 7 minutos y 29 segundos.

Nissan logró reducir con el GT-R el tiempo hasta 7 minutos y 18 segundos en el 2012 y en 2013, con un equipo de ingenieros y pilotos de elite lograron un tiempo récord de 7 minutos y 8,679 segundos de la mano del GT-R Nismo.

Continuando con los récords en 2016 el Nissan GT-R estableció un récord Guinness por el derrape más rápido de la historia logrando un derrape de 30 grados a 304,96 km/h en el Aeropuerto Internacional de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.

Finalmente en enero de 2024, con Tsugio Matsuda al volante establecieron un nuevo récord de 59,078 segundos en el Circuito de Tsukuba con el GT-R NISMO.

En palabras del Director Ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa no es un final. "Queridos fans del GT-R, este no es un adiós definitivo, aspiramos a volver con ustedes algún día, el nombre GT-R genera grandes expectativas y está reservado para coches verdaderamente especiales.

Nissan promete utilizar los aprendizajes aprendidos para construir el GT-R R35de la siguiente generación.

Nissan entregó el último GT-R R35 en una edición especial en morado medianoche a un cliente japonés.