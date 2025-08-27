logo pulso
Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa en Tepoztlán

El presidente del Senado descalificó a los medios de comunicación y los acusó de jugar el papel de opositores

Por El Universal

Agosto 27, 2025 11:18 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió al senador Gerardo Fernández Noroña, ante la casa de 12 millones que el presidente del Senado compró en Tepoztlán, y después de arremeter contra reporteros por cuestionarlo sobre el tema.
En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo referencia a lo que dijo el director de la DEA, Terry Cole, quien puso al mismo nivel a Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada con Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón.
Cuestionada por EL UNIVERSAL sobre la casa de Fernández Noroña, la Presidenta respondió: "¿Qué les parece más importante, la casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que el (director) de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos?
"Pero hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar del otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón", dijo.
Molesto porque no se investigan las declaraciones patrimoniales de sus opositores, el presidente del Senado descalificó a los medios de comunicación y los acusó de jugar el papel de opositores por exhibir que tiene una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

